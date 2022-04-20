هزاع بن زايد: زايد زرع فينا حب الخير

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة لتذكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وقيمه الخالدة التي زرعها في الجميع بأن تبقى الإمارات يداً ممدودة للخير وقلباً نابضاً بالإنسانية والإيثار.

ودون سموه على «تويتر» قوله: « في #يوم_زايد_للعمل_الإنساني نتذكر بكل اعتزاز الأب المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، والقيم الخالدة التي زرعها في كل واحد منا، بأن تبقى الإمارات يداً ممدودة للخير وقلباً نابضاً بالإنسانية والإيثار، وأملاً متجدداً بأن الحاضر والمستقبل دائماً أجمل بالتعاضد والتعاون بين جميع البشر».