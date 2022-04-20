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خليفة بن محمد: «يوم زايد للعمل الإنساني» يجسد جوهر التطوع والعطاء
الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان
21 ابريل 2022 03:04

أبوظبي (الاتحاد) 

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن يوم زايد للعمل الإنساني يعتبر يوماً لتجسيد جوهر التطوع والعطاء لدولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
وأضاف: تعد هذه الذكرى، مصدر إلهام واعتزاز للأجيال، حيث تواصل دولة الإمارات مد أياديها البيضاء في التصدّي للكوارث الدولية، وتعتبر جسر تواصل للأوطان في مواجهة أزماتها المحلية، وكذلك مصدر إلهام لكافة الشعوب عبر المساعدات الإنسانية والإنمائية، مؤكداً أهمية هذه المناسبة الوطنية في تدشين مؤسسات الإمارات، العديد من المبادرات الخيرية، والتي تؤكد الترابط المتين بين أبناء الإمارات في ترسيخ العمل الإنساني.
وذكر أن جمعية واجب التطوعية، أخذت على عاتقها منذ إنشائها، التمسّك بإرث «زايد الخير» حيث كرّست جهودها وأولوياتها في تعزيز العمل التطوعي، ترسيخاً للنهج النابع من المعاني الحميدة التي يتبناها الوطن في مساعدة الإنسان، لا سيما أن التطوع يأتي من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان الذي جعل هذه الثقافة الإنسانية سمة من سمات أبناء الإمارات.

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