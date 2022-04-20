جميلة المهيري: مسيرة الشيخ زايد الخالدة امتدت حول العالم حباً وإنسانية وعطاء

دبي (وام)

أكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.. أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، كان نموذجاً متفرداً في العطاء على المستوى العالمي، فهو صاحب مسيرة إنسانية قل نظيرها، مجسداً، رحمه الله، بذلك قيم ورسالة سامية لن تغيب من وجدان أبناء الإمارات ومحبيه من حول العالم، فهو رمز لنهضتنا، وصانع لاتحادنا وعلى يديه أشرقت شمس الإمارات. وقالت معاليها في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني.. إن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يجسد المعنى الحقيقي للعطاء والكرم والبذل، فهو روح الإمارات وقيمها التي تسري في أبنائه، فسيرته ومسيرته الخالدة امتدت حول العالم حبا وإنسانية وعطاء، ونعمل على تكرس نهجه لدى أبنائنا الطلبة لتستنير عقولهم بقيم والدنا زايد ومآثره الخالدة.