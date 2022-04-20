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بالهول الفلاسي: «يوم زايد» مناسبة للاحتفاء بالإرث الإنساني الكبير للقائد المؤسس
أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي
21 ابريل 2022 03:04

دبي (وام)

 أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة للاحتفاء بالإرث الإنساني الكبير للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، رائد العمل الإنساني ومسيرة العطاء في دولة الإمارات، والقائد المُلهم صاحب الأيادي البيضاء التي امتدت بالخير لمشارق الأرض ومغاربها. 
وقال معاليه بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: «يعكس الاحتفاء بهذه المناسبة الوفاء لنهج زايد الخير، ويجسد معاني الفخر والاعتزاز بالإنجازات والإسهامات المشهودة لدولة الإمارات في مد يد العون للمجتمعات الفقيرة والدول المنكوبة، وتقديم المساعدات الإغاثية والخيرية لتخفيف معاناة الشعوب، ودفع عجلة التنمية للدول. 
وتابع معاليه: في ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، تمضي دولتنا اليوم قُدُماً في ترسيخ مكانتها كحاضنةٍ للعمل الإنساني، وإحدى أكبر المانحين للمساعدات الإنمائية والإغاثية على مستوى العالم، وكقوةٍ دافعة لتضافر الجهود الإنسانية في سبيل استشراف مستقبلٍ أفضل للبشرية».

بالهول الفلاسي
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
زايد بن سلطان
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