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الإمارات
ثاني الزيودي : «يوم زايد» علامة مضيئة في المسيرة الحضارية للدولة
ثاني بن أحمد الزيودي
21 ابريل 2022 03:03

أبوظبي (وام) 

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل علامة مضيئة في المسيرة الحضارية التي حققتها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية، مستلهمة من فكر الوالد المؤسس للدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي أرسى دعائم العمل الإنساني لدولة الإمارات ورعاه ودعمه، حتى وصلت ثماره إلى دول العالم كافة، وسارت على نهجه الإنساني قيادتنا الرشيدة عبر إطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية الأضخم من نوعها في العالم لمد يد العون لمختلف الدول والمجتمعات. وقال معاليه - في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 من شهر رمضان - فخورون بهذا الإرث العظيم الذي رفع اسم دولة الإمارات عالياً ورسخ مواقفها النبيلة في تقديم المساعدة والإغاثة في ظروف الأزمات والشدائد ودعم مساعي البلدان والشعوب الصديقة لتحقيق النهضة والتنمية، مجدداً العهد على تكريم هذا الإرث العظيم والسير على نهج زايد الخير ودعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها قيادتنا الرشيدة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات بلداً للخير والعطاء المستدامين.

الإمارات
زايد بن سلطان
يوم زايد للعمل الإنساني
ثاني الزيودي
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