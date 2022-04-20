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محمد الحسيني: «يوم زايد للعمل الإنساني» نهج حضاري وإرث وطني
محمد بن هادي الحسيني
21 ابريل 2022 03:03

أبوظبي (وام) 

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يوافق ذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مناسبة وطنية سنوية نحتفل من خلالها بما حققته دولة الإمارات منذ عهد المغفور له وحتى اليوم من إنجازات على صعيد العمل الخيري والإغاثي والإنساني.  وقال معاليه - بهذه المناسبة - نستذكر في هذه المناسبة الغالية، مسيرة الخير والتضامن والعطاء التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد، ورسخها في نفوس أبناء دولة الإمارات، حتى أصبح العمل الخيري والإنساني نهجاً حضارياً وإرثاً وطنياً ورؤية استراتيجية لقيادتنا الرشيدة، تقدم من خلاله كافة سبل الدعم والعون لمختلف شعوب دول المنطقة والعالم دون النظر إلى دين أو عرق أو لون أو جنسية. وأضاف معاليه: نحن في وزارة المالية، نجدد عهدنا بمواصلة إحداث تأثير مستدام في مجال العمل الإنساني، من خلال مواصلة وضع الخطط الاستراتيجية وإطلاق المبادرات والبرامج النوعية التي ترسخ قيم الخير والعطاء في المجتمع الإماراتي، وبما يعزز من مكانة دولة الإمارات عالمياً في مختلف المجالات الإنسانية.

محمد الحسيني
يوم زايد للعمل الإنساني
زايد بن سلطان
الإمارات
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