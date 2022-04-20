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فارس المزروعي: «زايد الخير» أرسى أنموذجاً عالمياً للعطاء والعمل الإنساني
فارس خلف المزروعي
21 ابريل 2022 03:03

أبوظبي (الاتحاد) 

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني يعد علامة بارزة في تاريخ أمتنا، نستذكر خلالها أعمال القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى أنموذجاً عالمياً للعطاء والعمل الإنساني، ونسترجع من خلاله القيم النبيلة التي جسدها في بناء دولة قوامها التسامح، والعطاء.
وأوضح أن أحياء هذه المناسبة سنوياً هو تأكيد على التزامنا بإرث المؤسس في العطاء وإغاثة المحتاج ومد يد العون لجميع المنكوبين في مختلف أرجاء الأرض، إذ أصبحت الإمارات من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية قياساً إلى الدخل الوطني، فقد ترك زايد الخير بصمات مضيئة في حياتنا، وتعلمنا منه أن العطاء مستمر وممتد بلا حدود. ووجه معاليه التحية لقوافل الخير والعمل الإنساني في كل موقع بأرض الوطن وفي أرجاء العالم، والتي تنشر باسم الإمارات العمل الإنساني والخيري، وتمد أيادي العطاء والإنسانية لشعوب العالم بالمحبة والخير.

فارس المزروعي
زايد بن سلطان
الإمارات
شرطة أبوظبي
يوم زايد للعمل الإنساني
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