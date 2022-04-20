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سيف الزري: «يوم زايد» إرث كبير وعطاء لا ينضب
سيف الزري الشامسي
21 ابريل 2022 03:03

الشارقة (الاتحاد)

 أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة أن التاسع عشر من رمضان، هو يوم خالد في ذاكرة الإنسانية، وعلامة فارقة في مُجلدات التاريخ التي تجمع لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» إرثاً كبيراً وعطاءً لا ينضب في إرساء دعائم العمل الإنساني على الصعيدين المحلي والعالمي، مضمونها إغاثة الملهوف، وسد حاجة المحتاجين، وكفالة حق العيش الكريم لكل إنسان على وجه الأرض. وأشار القائد العام لشرطة الشارقة، إلى أن «يوم زايد للعمل الإنساني» هو عنوان للأخوة الإنسانية التي ألقت بظلالها المشرقة على الأرض، مشيراً إلى إنه لا زلنا على العهد الذي أقسمنا يوماً أننا نسير عليه ما حيينا، اتخذنا من أعماله الإنسانية نهجاً وأسلوب حياة.. واتخذنا من مآثره التي لا تنضب نهر عطائنا.. رحم الله باني نهضتنا.. رحم الله نبراس الإنسانية في تاريخ دولتنا.

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