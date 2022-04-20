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محمد الكعبي: الشيخ زايد باني نهضة ورفعة الإمارات
محمد أحمد بن غانم الكعبي
21 ابريل 2022 03:03

الفجيرة (الاتحاد)

قال القائد العام لشرطة الفجيرة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي: «يصادف اليوم التاسع عشر من رمضان الذكرى السنوية لوفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، مؤسس دولتنا، وباني نهضة ورفعة الإمارات، ونستذكر خلالها أعمال الأب المؤسس الإنسانية والخيرية ونسترجع القيم النبيلة التي جسدها في بناء دولة قوامها التسامح، والعطاء لكافة شعوب العالم والمحتاجين من مختلف الدول والأديان والأطياف.
وأضاف: «صنع القائد المؤسس خط مسيرة اتحاد الإمارات منذ 1971، بنا لنا حاضراً ومستقبلاً مشرقاً، وأصبحت الإمارات بفضل رؤيته الحكيمة في مصافي الدولة المتقدمة، ومثلاً يحتذى في الوحدة والعطاء والسخاء ورمزاً في العمل الإنساني، وبفضل رؤية الشيخ زايد، ونهجه الذي سارت عليه القيادة الرشيدة أصبحنا أسعد شعب في العالم، وتبوأنا المراكز الأولى، وحلمنا وصل إلى المريخ.

زايد بن سلطان
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يوم زايد للعمل الإنساني
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