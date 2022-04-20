حميد النعيمي يتبادل التهاني بالشهر الفضيل مع نائب حاكم أم القيوين

عجمان (وام)

تبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء أمس، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك مع سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وذلك في قصر الزاهر.

وأعرب سمو نائب حاكم أم القيوين وجموع المهنئين من الشيوخ وكبار المسؤولين عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الدينية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، إلى صاحب السمو حاكم عجمان، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية.

حضر الاستقبالات.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وطارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.