السفير البولندي يشارك في ندوة «تريندز»

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض الدكتور جاكوب كاسبر سواوق سفير مفوض فوق العادة لجمهورية بولندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في حلقة نقاشية، خلال زيارته لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عدداً من القضايا البحثية والدولية، وذلك مع كوكبة من الباحثين والباحثات الشباب في المركز.

ورحَّب الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، في بداية الحلقة، بالسفير جاكوب، وأعرب له عن تطلعه إلى التعاون مع مراكز البحث والفكر البولندية، حيث أبدى السفير ترحيبه بذلك، مثمناً جهود «تريندز» البحثية.

وتوقف السفير عند موسوعة تريندز عن الإخوان المسلمين، وقال إنها مهمة جداً، حيث كشفت الحقائق، وبينت الكثير مما حدث خاصة في فترة ما يسمى ب «الربيع العربي». كما شدد على أن المجتمعات الغربية، وحتى العربية، في أمس الحاجة لمثل هذه الموسوعة لأنها وضعت أصبعها على الجرح، ووضحت الكثير من المفاهيم فيما يتصل بالإسلام السياسي والتفريق بين الإسلام وما يمارسه المتطرفون.

وشدد على أهمية مراكز البحث في نشر المعرفة الصحيحة ونقل المعلومات الدقيقة، وقال إن الدبلوماسي أحوج ما يكون إلى المعرفة، وخاصة معرفته بالمنطقة والبلد الذي يعمل فيه، مشيراً إلى أنه رغم عمله الدبلوماسي يحاول المحافظة على الصفة الأكاديمية.