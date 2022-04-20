محاضرات بـ 5 لغات في مسجد الخطاب بعجمان

عجمان (الاتحاد)

يستضيف مسجد عمر بن الخطاب بإمارة عجمان، عدداً من المحاضرات الدينية بـ5 لغات مختلفة، وهي الملبارية والأوردية والبنغالية والفرنسية والإنجليزية، يلقيها كبار الدعاة والعلماء من العالم الإسلامي، عقب صلاة التراويح. بهدف الوصول للناطقين بغير العربية، لنشر القيم والمبادئ الإسلامية والتسامح، وذلك ضمن جدول فعاليات رمضان عجمان «تقوى وإيمان» في دورتها الـ16، والتي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة الشهر المبارك.

تبدأ المحاضرات في مسجد عمر بن الخطاب يوم غد الجمعة، حيث أكدت اللجنة المنظمة للفعاليات، ضرورة الاهتمام بالجاليات الناطقة بغير العربية، وتخصيص علماء ودعاة يقدمون لهم مفهوم الإسلام بلغتهم الأم، مما يساعد على الفهم والإدراك والوقوف على الأسس والقوام الحقيقي والوسطي للدين الإسلامي الحنيف، بالإضافة إلى غرس القيم والمبادئ في نفوسهم، ودمجهم في المجتمع بشكل كبير لمعرفتهم بأصول الدين وشريعته.