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سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس أذربيجان
سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس أذربيجان
21 ابريل 2022 03:03

باكو (وام)

قدم محمد مراد البلوشي أوراق اعتماده إلى فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، سفيراً لدولة الإمارات لدى أذربيجان، وذلك خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة باكو. ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة علييف السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. وأعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية أذربيجان وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة وتنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

الإمارات
أذربيجان
إلهام علييف
خليفة بن زايد
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