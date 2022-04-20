«عونك يا وطن» يوزع 6 آلاف وجبة إفطار صائم

العين (الاتحاد)

قام فريق «عونك يا وطن التطوعي» عبر مشروعه السنوي «إفطار صائم» ضمن الفعاليات الرمضانية، التي يقوم بها الفريق طوال أيام شهر رمضان المبارك، بتوزيع الوجبات الغذائية على الصائمين وخاصة فئة العمال، وذلك تحت رعاية الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامر.

وأكد الشيخ محمد بن حم رئيس فرق عونك يا وطن على أهمية استثمار أيام شهر رمضان المبارك في الأعمال الخيرية والإنسانية تقرباً لوجه الله تعالى في هذا الشهر الفضيل. وقال بن حم: حملات إفطار صائم التي تنتشر في دولة الإمارات تعبِّر عن روح التلاحم والعطاء في شهر رمضان المبارك، الذي يجمع الصائمين على اختلاف جنسياتهم حول موائد الرحمن في أجواء تعكس القيم الإسلامية بأسمى معانيها. كما أشاد بجهود الشباب المتطوعين الذين يقدمون وجبات الإفطار للصائمين. وتابع: تساهم هذه الحملات الرمضانية في نشر مفاهيم الخير والإحسان في شهر الإحسان وإعلاء روح العطاء، وتعزيز مبادئ التعايش والتسامح في المجتمع.