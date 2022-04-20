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«النقل المتكامل» يقدم تسهيلات وخدمات لزوار جامع الشيخ زايد الكبير
«النقل المتكامل» يقدم تسهيلات وخدمات لزوار جامع الشيخ زايد الكبير
21 ابريل 2022 03:03

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجموعة من الخدمات والتسهيلات لزوار جامع الشيخ زايد الكبير خلال الشهر الفضيل.
وأعلن المركز عن توفيره خدمة «صف وتنقل»، وهي خدمة تُمكن أصحاب المركبات من صف مركباتهم في المواقف المخصصة والتنقل مجاناً عبر حافلات النقل العام، وذلك اعتباراً من يوم أمس 19 رمضان وحتى آخر أيام الشهر المبارك، حيث سيتم توفير عدد 3 حافلات خلال الفترة 19-25 رمضان، ورفع العدد إلى 10 حافلات خلال الفترة 26-28 رمضان. وستتوفر خدمة النقل بالحافلات العامة قبل صلاة العشاء والتراويح إلى ما بعد الانتهاء من صلاة القيام بساعة. وتتوزع مواقف تحميل الركاب على مواقف المركبات الخاصة في واحة الكرامة (موقف رئيسي)، ومواقف مدينة زايد الرياضية بهدف تنظيم عملية نقل الزوار وتجنب وقوف المركبات بطريقة عشوائية وتقليل الازدحام وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في محيط الجامع.

مركز النقل المتكامل
دائرة البلديات والنقل
جامع الشيخ زايد الكبير
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