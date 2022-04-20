أبوظبي (وام)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أمس عن إطلاق حملة للتوعية بقواعد الشمول بأحكام قانون المعاشات الاتحادي تحت شعار «معرفة أكثر.. قرارات أفضل». وتركّز الحملة على عدة محاور، أهمها التعريف بشروط التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه، وشروط خضوع جهات العمل لأحكام قانون المعاشات، والالتزامات والحقوق المترتبة على الاشتراك في التأمين لدى الهيئة، ونسب الاشتراكات المستحقة على المؤمَن عليه وجهة العمل، ومواعيد سداد هذه الاشتراكات، والمبالغ الإضافية المترتبة على جهات العمل جراء التخلف عن سداد الاشتراكات في مواعيدها، وقواعد سداد الاشتراكات في حالات الإجازات والإعارة. وأكد إبراهيم شكرالله، مدير مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة الحرص على تعزيز مستوى الوعي التأميني لدى الفئات المستهدفة بالقانون.