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في عجمان.. مبادرات لتعزيز حياة كبار المواطنين
راشد النعيمي وحصة بوحميد يشهدان إطلاق المبادرات المجتمعية (من المصدر)
21 ابريل 2022 03:03

عجمان (الاتحاد)

 شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، إطلاق المبادرات المجتمعية الرمضانية في عجمان، والهادفة لتعزيز جودة حياة الأسر وكبار المواطنين، التي تأتي في إطار احتفاء الدولة «بيوم زايد للعمل الإنساني»، وتضمنت المبادرات التي نظمت بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، 4 مبادرات مجتمعية تشتمل على مبادرة الإسعافات الأولية النفسية لكبار المواطنين، ومبادرة دعم كبار المواطنين بأجهزة وأدوات لتعزيز جودة حياتهم، ومبادرة توفير الاحتياجات المنزلية، بالإضافة لمبادرة إجراء الصيانة المنزلية للأسر المستحقة.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الاهتمام بكبار المواطنين هو أساس وأولوية، تسعى جميع المؤسسات لدعمهم وتمكينهم لممارسة حياتهم الطبيعية، وتوفير كافة مقومات السعادة والرفاهية، فهم عنوان الخير والبركة، وأينما وجدوا حلّ العطاء والبذل.
 وتستهدف المبادرة الأولى من نوعها في دولة الإمارات والمتمثلة في تقديم الإسعافات الأولية النفسية لكبار المواطنين، تعزيز الصحة النفسية لديهم، وتأكيد الوصول إلى جودة حياة أفضل للجميع، حيث تعنى المبادرة بتدريب المتطوعين وأفراد الأسرة والمرافقين، الراغبين في تعلم مهارات الإسعافات الأولية النفسية لكبار الموطنين في مركز سعادة المتعاملين بعجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع، بما يضمن تزويد المستهدفين بمهارات أساسية تؤهلهم لتقديم الإسعافات النفسية الأولية لكبار المواطنين، بطرق سهلة ومبسطة تحقق تأثيراً إيجابياً في نفوسهم.
وتستهدف مبادرة توفير أجهزة صحية ورياضية نوعية لـ38 شخصاً من كبار المواطنين، وتتضمن مجموعة من الأجهزة، التي تساعد كبار المواطنين على النهوض بكل سهولة ويسر، لخفة وزنه وقابليته للطي، إضافة إلى مرتبة هوائية طبية تعمل على تحفيز تدفق الدم في جسم الشخص غير القادر على الحركة، بما يمنع تكسر خلايا الجلد والإصابة بقرحة الفراش، وتحسين الدورة الدموية لجسم الإنسان، وتعزيز الحيوية والنشاط لديه، كما تشتمل على درّاجة كهربائية ثابتة لتمرين الذراعين والساقين، ودعم تقوية عضلات الجسم وتخفيف الشد العضلي وزيادة الدورة الدموية وتنشيط عمل القلب.
أما مبادرة توفير الاحتياجات المنزلية للأسر، تأتي استكمالاً لمواصلة دعم أفراد المجتمع وأسر كبار المواطنين صحياً ونفسياً ومادياً، إضافة إلى توفير الأجهزة والأدوات والاحتياجات المنزلية، وتستهدف 51 أسرة بمجموع 114 فرداً مستفيداً.

 

عجمان
كبار المواطنين
راشد بن حميد النعيمي
حصة بنت عيسى بوحميد
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