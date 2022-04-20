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«أوقاف دبي» تتلقى مليون درهم دعماً لمبادرة صكوك الوقف
خلال تلقي التبرع (من المصدر)
21 ابريل 2022 03:03

دبي (الاتحاد)

تلقت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر بدبي مساهمة قدرها مليون درهم من شركة «هاربور العقارية»، دعماً لمبادرة «صكوك الوقف» التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع المؤسسة.
وأكد المركز أن دعم هاربور العقارية يأتي استمراراً للتفاعل المجتمعي الكبير مع المبادرة، التي دعا إليها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تتيح للواقفين دعم أهداف خيرية أو إنسانية، بمساهمات مالية مع ضمان الحفاظ التام على الأصول.
وقال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي سعداء بسرعة تجاوب جهات عدة مع مبادرة «صكوك الوقف» بعد أيام قليلة من إطلاقها، ما يعكس حجم التفاعل المجتمعي الكبير مع المبادرات الإنسانية التي تتبناها القيادة الرشيدة والحرص على دعمها وإنجاحها.
وأثنى المطوع على مساهمة شركة هاربور العقارية في المبادرة الإنسانية، مشيراً إلى أن هاربور شريك استراتيجي داعم للمؤسسة ومشروعاتها الخيرية، داعياً الشركات والمؤسسات والأفراد إلى دعم المبادرة لتحقق أهدافها والمساهمة في تعزيز دور دبي الريادي في الاستثمارات الخيرية المستدامة.
من جانبه قال مهند الوادية الرئيس التنفيذي لشركة هاربور: «تمثّل دبي نموذج المدينة القائمة على ثقافة الاستثمار المستدام الذي يصنع التغييرات الإيجابية ويخلق فرص السعادة في المجتمع، وتشكل مبادرة «صكوك الوقف» أحد هذه الاستثمارات المستدامة التي عودتنا القيادة الرشيدة على إطلاقها بهدف رفع جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي بحياة الأفراد».

دبي
أوقاف دبي
مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة
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