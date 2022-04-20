الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
4 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لـ «خيرية أم القيوين»
4 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لـ «خيرية أم القيوين»
21 ابريل 2022 03:03

أم القيوين (الاتحاد)

 قدم بنك دبي الإسلامي 4 ملايين درهم، تبرعاً مالياً لدعم مشاريع زكاة المال بجمعية أم القيوين الخيرية.
وثمن الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة الجمعية، دعم بنك دبي الإسلامي المستمر، وحرصه على دعم وترسيخ الدور الإنساني والمجتمعي كل عام لجميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، مؤكداً أن جمعية أم القيوين الخيرية توزع زكاة البنك على مستحقيها من الأسر المتعففة وأصحاب الهمم والأيتام، حسب الكشوف المعدة والمعتمدة لديها، بعد دراستها مكتبياً وميدانياً.
وقال عيسى علي بولحيول، مدير جمعية أم القيوين الخيرية، إن الجمعية تنظر إلى مشروع زكاة المال مورداً أساسياً ومهماً من موارد الإنفاق على الأسر المحتاجة من مستحقي الزكاة، لافتاً إلى أن بنك دبي الإسلامي دائماً يحرص على القيام بدوره ومسؤوليته المجتمعية، من خلال اهتمامه بالتبرع بشكل مستمر خلال شهر رمضان، وهو ما يعكس الترابط والتعاون الوثيق بين الجمعية ومختلف المؤسسات، في دفع مسيرة العمل الخيري والنهوض بها لتعزيز وترسيخ مبدأ العطاء.

بنك دبي الإسلامي
أم القيوين
جمعية أم القيوين الخيرية
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©