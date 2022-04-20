4 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لـ «خيرية أم القيوين»

أم القيوين (الاتحاد)

قدم بنك دبي الإسلامي 4 ملايين درهم، تبرعاً مالياً لدعم مشاريع زكاة المال بجمعية أم القيوين الخيرية.

وثمن الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة الجمعية، دعم بنك دبي الإسلامي المستمر، وحرصه على دعم وترسيخ الدور الإنساني والمجتمعي كل عام لجميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، مؤكداً أن جمعية أم القيوين الخيرية توزع زكاة البنك على مستحقيها من الأسر المتعففة وأصحاب الهمم والأيتام، حسب الكشوف المعدة والمعتمدة لديها، بعد دراستها مكتبياً وميدانياً.

وقال عيسى علي بولحيول، مدير جمعية أم القيوين الخيرية، إن الجمعية تنظر إلى مشروع زكاة المال مورداً أساسياً ومهماً من موارد الإنفاق على الأسر المحتاجة من مستحقي الزكاة، لافتاً إلى أن بنك دبي الإسلامي دائماً يحرص على القيام بدوره ومسؤوليته المجتمعية، من خلال اهتمامه بالتبرع بشكل مستمر خلال شهر رمضان، وهو ما يعكس الترابط والتعاون الوثيق بين الجمعية ومختلف المؤسسات، في دفع مسيرة العمل الخيري والنهوض بها لتعزيز وترسيخ مبدأ العطاء.