«الوطني الاتحادي» يناقش تعزيز الصحة النفسية

خلفان النقبي (أبوظبي)

ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس الأول في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.. موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة. وتبنى المجلس عدداً من التوصيات تناولت قطاعات السياسات والاستراتيجيات في القطاعات المعنية، وقاعدة بيانات مركزية بشأن الاضطرابات النفسية على مستوى الدولة، والكوادر المتخصصة، والتأمين الصحي، وخدمات الصحة النفسية، والبحوث العلمية، والوصمة الاجتماعية، والتنسيق والمتابعة بشأن برامج التأهيل النفسي الاجتماعي، والوقاية من الاضطرابات النفسية.

وطالب المجلس في توصياته بدمج الصحة النفسية في جميع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع التعليم وقطاع الخدمات المجتمعية العامة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشأن وضع برامج توعوية حول مخاطر استخدام المواد المخدرة وآثارها السلبية على المجتمع، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة على مستوى الدولة تبين معدلات انتشار الاضطرابات النفسية وتصنيفها على مستوى القطاعات الصحية الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، وتفعيل دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية والمنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2014 بممارسة اختصاصاته لرفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي للتوسع في طرح البرامج الأكاديمية التخصصية المتعلقة بالصحة النفسية بالإضافة إلى إدراج تخصص الطب النفسي في مناهج كليات الطب لتأهيل الطلاب لمعرفة الأساسيات المتعلقة بالأمراض النفسية وطرق تشخيصها وعلاجها.

كما طالب المجلس بتعديل الرواتب والامتيازات الوظيفية وفرص التقدم الوظيفي للمهنيين والعاملين في مجال الصحة النفسية لجذب القوى العاملة المتخصصة وتحفيزها، وتطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال الطب النفسي مع التركيز على الكفاءات المتخصصة في مجال الطب النفسي للأطفال والمدمنين وأصحاب الهمم، وإدراج خدمات الصحة النفسية والأدوية الأساسية اللازمة للعلاج النفسي في نظام التأمين الصحي، واستحداث وتطوير مراكز وأقسام الصحة النفسية وتوزيعها بشكل متوازن في جميع مناطق الدولة، وتخصيص ميزانية للأبحاث في مجال الصحة النفسية خاصة الأبحاث ذات الصلة المباشرة بتطوير وتنفيذ خدمات الصحة النفسية، ووضع خطط وبرامج توعوية وتدريبية وتأهيلية فاعلة لتقليل تأثير الوصمة الاجتماعية، وإنشاء مراكز الرعاية النهارية لتقديم البرامج التأهيلية النفسية والاجتماعية والمهنية للحالات النفسية للمرضى في مختلف مناطق الدولة بحيث تكون سهلة الوصول للمرضى لتلقي العلاج والرعاية، وتوفير خدمة دور الرعاية المؤقتة للمرضى من الحالات النفسية المزمنة بهدف التخفيف على أسر المرضى التي تعاني من توتر عصبي وإجهاد من رعاية المريض لفترات طويلة.

وتم توجيه ستة أسئلة إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، من يوسف الشحي حول مراكز متخصصة للعلاج والتوعية والوقاية من مرض السكري، ومن هند العليلي حول توفير مضخات الأنسولين للأطفال المصابين بالسكري، ومن صابرين اليماحي حول عدم تفعيل المركز الصحي في منطقة العكامية بدبا الفجيرة، ومن محمد الكشف حول أسعار أدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات التجارية، ومن ناصر اليماحي حول إنشاء مركز صحي في مدينة الشيخ محمد بن زايد بالفجيرة، ومن الدكتورة شيخة الطنيجي حول إجراءات خفض نسبة التدخين في الدولة.

مرضى السكري

ووجه يوسف البطران سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ينص على ما يلي: تعتبر نسبة المواطنين المصابين بمرض السكري في مختلف أنحاء الدولة عالية مقارنة بعدد المراكز المتخصصة في علاج هذا المرض، كما إن هناك ضرورة لوضع خطط مستقبلية للتوعية والوقاية حول هذا المرض. فما هو الدور الذي تقوم به وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إنشاء مراكز لعلاج وأبحاث مرض السكري والوقاية منه.

وأحال معالي الوزير الإجابة إلى د. يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الذي قال: يعتبر داء السكري من أكثر التحديات الصحية في العالم وفي دولة الإمارات، وهو من الأمراض المزمنة التي أولتها الحكومة الرشيدة اهتماماً كبيراً، وتمكنت الدولة من خفض النسبة المسجلة في 2010 من 18.9% إلى 11.8% في عام 2018، وعملت بتوصيات منظمة الصحة العالمية والجمعية الأميركية للسكري، حيث تبنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية استراتيجية ومنهجية متكاملة في مجال تقديم الخدمات الصحية، وتم وضع خطة للتوعية بالمرض، حيث تم تنفيذ قرابة 500 برنامج وحملة توعوية خلال الثلاثة أعوام الماضية، وعقد برامج توعوية دورية لتأهيل مرضى السكري بالقيام بالرعاية الذاتية، كما تمت المشاركة في البرنامج الوطني للوقاية للسكر.

وقال، تم دمج خدمات السكري في 70 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في مختلف إمارات الدولة. وبين أنه توجد 11 وحدة متخصصة في معظم مستشفيات المؤسسة، وخطط علاجية للمتابعة الدورية للمرضى والتقليل من مضاعفات مرض السكري.

مضخات الأنسولين

ورد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على سؤال هند العليلي، حول التحديات التي تحول من دون توفير مضخات الأنسولين في جميع المنشآت التابعة لوزارة الصحة بالدولة قائلاً: إن خدمات علاج داء السكري على رأس أولوياتنا، ونسعى لتوفير كافة الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية تنفيذاً للأجندة الوطنية، وقامت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وتماشياً مع توصيات الجمعية الأميركية للسكري بتوفير المضخات في مستشفياتها منذ عام 2008، كما وفرت المؤسسة مضخات الأنسولين وفقاً لأحدث التقنيات في علاج السكري، وكانت المؤسسة سباقة في صرف أول وأحدث مضخة أنسولين على مستوى الإمارات في مستشفى القاسمي للنساء والأطفال في يونيو 2021، والتي تعتمد على استخدام الخوارزميات والذكاء الاصطناعي لتحسين مستويات السكر لدى المرضى.

عبدالرحمن العويس متحدثاً خلال الجلسة

أسعار الأدوية

رد معالي عبدالرحمن العويس على سؤال محمد الكشف حول سبب زيادة أسعار الأدوية قائلاً: منذ 2011 تم تنفيذ مبادرة لتخفيض أسعار الأدوية، ونشير إلى أن تسعير الأدوية يختلف من دولة إلى أخرى، ومن شركة إلى أخرى حسب تكلفة غلاء المعيشة وتأجير الأماكن، وفي 2011 تم تخفيض الأسعار من 5% إلى 60% شملت 565 صنفاً، وفي 2012 كانت هناك مبادرة أخرى شملت 315 دواء، ثم المبادرة الأكبر في عام 2013 شملت6791 صنفاً، ثم في 2014 و2015 كانت هناك مبادرات أخرى وأيضا خلال فترة جائحة «كوفيد-19»، وتحرص الوزارة على تقديم أفضل الأسعار مع المحافظة على إبقاء دولة الإمارات ضمن الدول الراعية والحاضنة لشركات الأدوية، والضغط على الشركات لا يشجعها على الاستثمار، ونحن حريصون على الموازنة بين مصلحة المستهلك والمستثمر.

وقال معاليه : نحاول قدر الإمكان توفير أجود المنتجات بأفضل الأسعار، وفيما يتعلق بموضوع الرقابة، كل دواء محدد السعر، ولا يجوز لأي جهة أن تغير من السعر المحدد، مشيراً إلى أنه وبشأن المنتجات أو الأدوية التي تباع مباشرة في أرفف الصيدليات ومراكز التسوق، لا تنطبق عليها آلية التسعير لاختلاف أماكن بيعها، وتتبع جهات اختصاص أخرى، وحديثنا يتعلق بالأدوية التي لها خصائص علاجية ويتم متابعتها من قبل الوزارة.

ورد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على سؤال ناصر اليماحي حول معوقات إنشاء مركز صحي إمارة الفجيرة، قائلاً: من ضمن محاور استراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، توسيع نطاق تقديم خدماتها الصحية لمواكبة النمو السكاني في المناطق السكنية الجديدة، وجاري التنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ضمن محور المخطط الشمولي، فقد تم طرح مناقصة من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية لعمل مخطط شامل للمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في نوفمبر 2021، واعتماد المواصفات من قبل الوزارة والمؤسسة واغلاق المناقصة في فبراير 2022، وبذلك سيتم التنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لتقديم الخدمات في المناطق السكانية الجديدة.

خفض نسبة التدخين

رد معالي عبدالرحمن العويس على سؤال الدكتورة شيخة الطنيجي حول إجراءات الوزارة لضمان استمرار خفض نسبة التدخين، قائلاً : التدخين آفة يسعى الجميع للتخلص منها، ووضعت من ضمن أولويات الأجندة الوطنية، ودولة الإمارات استطاعت الوصول للمؤشر الوطني وتجاوزه في 2021 بتظافر الجهود لمكافحة التدخين ومستمرون في المبادرات مع مختلف الجهات، والسيجارة الإلكترونية من تحديات ومتغيرات العصر وتتداول بشكل عشوائي، وكل الدول تحتاج للتعامل مع التحدي الجديد بأسلوب مغاير من خلال وضع مواصفات ومعايير خاصة لمنع تداولها العشوائي. وهذه السيجارة كانت ممنوعة، مما خلق سوقا موازيا أكثر ضرراً بالنسبة للأفراد والاقتصاد، وحدث اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتنظيم ومراقبة هذا السوق.

وبين أنه يتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ووزارة الصحة لوضع معايير إماراتية خاصة بالموضوع، والعمل على المستوى الخليجي لوضع مواصفات قياسية له، ويتم العمل على برامج التوعية بالتعاون مع وزارة التربية ومع الجهات الإعلامية.