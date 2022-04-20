«برجيل الطبية»: نجاح العملية الأولى لزراعة نخاع العظم

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت وحدة زراعة نخاع العظام بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي بإجراء العملية الأولى لزراعة نخاع العظم لطفلة أوغندية تبلغ 5 سنوات، حيث أخذت الخلايا من شقيقتها البالغة 10 أعوام. وقد استجابت المريضة للعلاج بشكل جيد، ومن المقرر مغادرتها المستشفى في غضون أيام بعد أن مكثت فيه 5 أسابيع.

كانت الطفلة قبل إجراء العملية تتردد على المستشفى بانتظام بسبب المضاعفات الناجمة عن إصابتها بمرض فقر الدم المنجلي منذ ولادتها.

وأشار الدكتور زين العابدين، رئيس قسم أمراض الدم والأورام لدى الأطفال في مدينة برجيل الطبية، إلى أهمية توفير مثل هذا النوع من العلاجات المتقدمة بالمستشفى، حيث يقول: «تعد زراعة نخاع العظم الخيار الوحيد لعلاج هذه الحالة التي تهدد الحياة، لقد كانت المريضة تعاني معاناة شديدة قبل إجراء هذه العملية، ولذلك نحن في قسم الرعاية بالمستشفى نشارك والدي الطفلة الشعور بالسعادة لأن هذه العملية سوف تحد من معاناتها».

وقال البروفيسور حميد الشامسي، مدير خدمات الأورام في مجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية ورئيس جمعية الإمارات للأورام، بالقول: «لقد كان إنشاء وحدة زراعة نخاع العظام، مهمة صعبة للغاية خاصة خلال جائحة (كوفيد-19)، لكن انضباط فريق العمل لدينا والتزامه بتنفيذ المهام الموكلة له مكّننا من إنشاء هذه الوحدة بنجاح. في السابق كان مرضانا يحتاجون إلى السفر للخارج من أجل الحصول على هذا العلاج شديد التخصص، لكن الآن وبعد نجاحنا في إجراء عمليات زراعة الخلايا الجذعية داخل مؤسستنا أصبح هناك أمل جديد للعديد من المرضى كي يحصلوا على هذه الرعاية الطبية دون الحاجة إلى السفر».