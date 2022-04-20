ورشة توعية عن «البورد الإماراتي»

العين (الاتحاد)

قدّم الدكتور محمد الحوقاني الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات ورشة عمل تعريفية عن برنامج «البورد الإماراتي» ومعاييره، لمديري البرامج والقائمين على تدريب البرامج المعتمدة بهيئة الصحة بدبي، لإعداد وتطوير قوى عاملة صحية عالية الكفاءة، قادرة على دعم النظام الصحي وتعزيز الصحة وجودة الحياة في الدولة.

وأشار الدكتور محمد الحوقاني إلى أن المعهد الوطني للتخصصات الصحية يعمل على تنظيم وتطوير القطاع الصحي في الدولة، ورفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية في الدولة، ويكمن ذلك من خلال تعزيز جودة التعليم الطبي العالي وبرامج التدريب التخصصي وتنظيمه وضمان جودة التعليم.

وتهدف الورشة للتعرف على معايير اعتماد المعهد الوطني للتخصصات الصحية (البورد الإماراتي) والاستعداد لحصول المنشآت التابعة لهيئة الصحة بدبي على الاعتماد، حيث استعرض الحوقاني خلال الورشة، مراحل الاعتماد ومتطلباته وأهميته ومراحل التقييم حتى إصدار شهادات البورد الإماراتي.

الجدير بالذكر أن المعهد الوطني للتخصصات الصحية تأسّس بموجب قرار وزاري من مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2014، كمؤسسة وطنية مكلّفة بقيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة الصحية، مع التركيز بشكل خاص على التدريب المتخصص. المعهد الوطني للتخصصات الصحية ملحق بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد المؤسسة الوطنية الأولى للتعليم العالي في الدولة، ويديره مجلس إدارة رفيع المستوى برئاسة معالي وزير التربية والتعليم.