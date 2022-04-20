«حافلة عند الطلب» متوفرة في 3 مناطق

هالة الخياط (أبوظبي)

سجلت خدمة «حافلة عند الطلب» إقبالاً لافتاً منذ تفعيلها خلال العام الماضي في جزيرة ياس والشهامة، حيث بلغ عدد مستخدميها أكثر من 237 ألف رحلة راكب، وبلغ عدد الأفراد الذين قاموا بتحميل تطبيق «Abu Dhabi Link»، أكثر من 31 ألف مستخدم.

وتمثل خدمة «حافلة عند الطلب» التي أطلقها مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، إحدى وسائل النقل القائمة على مبدأ الميل الأول والأخير عن طريق تشغيل حافلات صغيرة للعمل عند الطلب، باستخدام تطبيق ذكي في مناطق محددة بالإمارة. وتشجع الخدمة الزائرين والقاطنين في تلك المناطق على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم الداخلية، حيث تقلّل مسافة المشي ووقت انتظارهم من خلال نقلهم بحافلات صغيرة عند الطلب. وتعتبر الخدمة في مرحلتها الأولى مجانية، ويمكن الحصول عليها عبر تطبيق «Abu Dhabi Link»، ومن ثم تحديد المكان الخاص بالراكب والوجهة المستهدفة واختيار الوقت المناسب لبدء الرحلة، قبل الضغط على خيار الحجز، ومن ثم اتباع المسار المحدد في التطبيق للوصول إلى موقع الحافلة، التي ستكون في أقرب نقطة ممكنة من الراكب.

ومنذ نهاية عام 2020، تم تشغيل الخدمة في منطقة الشهامة، تليها تجربتها في جزيرة ياس مايو الماضي، وخلال العام الحالي بدأت تجربة الخدمة في جزيرة السعديات.

وتعتمد فكرة خدمة «حافلة عند الطلب» على توفير حافلة عند طلبها من أفراد المجتمع للانتقال داخل المنطقة نفسها ونقلهم من مواقعهم إلى أقرب محطة أو وسيلة نقل عام أو أي وجهة أخرى يقصدونها داخل المنطقة التي تعمل فيها الحافلة.

وتتيح الخدمة في جزيرة السعديات، للقاطنين هناك والزائرين والسياح فرصة التنقل بطريقة ذكية وسهلة بين مختلف المناطق السكنية والمرافق الخدمية والسياحية والترفيهية داخل الجزيرة، والتي تشمل الفنادق الفاخرة والشواطئ الخلابة والمنتجعات والمطاعم الشهيرة، إضافة إلى المؤسسات التجارية والتعليمية والمعالم التراثية والثقافية والفنية، وأبرزها متحف اللوفر أبوظبي، فيما تجذب جزيرة السعديات ومعالمها الشهيرة السياح من جميع أنحاء العالم.

والخدمة متاحة مجاناً في مناطق الشهامة وجزيرتي السعديات وياس من الساعة 06:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً، وتعمل في جزيرة السعديات ضمن المناطق التالية حد السعديات، فلل شاطئ السعديات، مساكن شاطئ السعديات، منتجع جميرا- جزيرة السعديات، نادي شاطئ السعديات، نادي جولف شاطئ السعديات، مناطق فندق السعديات، منطقة السعديات الثقافية، متحف اللوفر أبوظبي، وممشى السعديات.

وفي جزيرة ياس، تتيح الخدمة فرصة التنقل بطريقة ذكية وسهلة بين مختلف المرافق الخدمية والتسويقية والترفيهية داخل الجزيرة، والتي تشمل الفنادق وعالم فيراري وحلبة مرسى ياس وياس مول وياس ووتروورلد، وغيرها من المرافق الترفيهية، إضافة إلى المناطق السكنية المختلفة داخل الجزيرة، ومناطق الزينة والمنيرة والبندر المجاورة.

إلى ذلك، أكد مركز النقل المتكامل أن توفير خدمة «حافلة عند الطلب» في جزيرتي السعديات وياس يصب في خدمة وسعادة المقيمين فيها والزائرين والسائحين، ويجعل وسائل النقل العام في متناول الجميع، ويعزز من مكانة الجزيرتين كوجهة عالمية للسياحة والاستجمام والثقافة والترفيه. كما يدعم جهود مركز النقل المتكامل لإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة تسهل حركة تنقل السكان وترتقي بجودة الحياة في الإمارة.