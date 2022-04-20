«تدوير»: حملات توعية للحد من النفايات الغذائية

أبوظبي (الاتحاد)

نفذ مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» حملات توعية في إمارة أبوظبي، خلال شهر رمضان المبارك، في إطار حرصه والتزامه المستمر برفع درجة وعي الجمهور بسبل الحد من هدر النفايات، وتقليل النفايات الغذائية وطرق التعامل السليم معها، وفرزها من المصدر، وضرورة المساهمة في الحفاظ على نظافة البيئة خلال الشهر الفضيل.

وشملت الحملات التي نفذها المركز في مدينة أبوظبي عقد محاضرات توعية، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، حول ترشيد الاستهلاك، والحد من هدر الطعام، وذلك بهدف توعية الجمهور بأهمية الشراء قدر الحاجة، وطرق التخزين السليم للمواد الغذائية، والتقليل من النفايات الغذائية، وتوزيع الطعام الزائد على المحتاجين.

ونفذ المركز حملة توعية تثقيفية حول التعامل الصحي والسليم مع النفايات، وتقليل إنتاجها وإعادة تدويرها، استمرت على مدار ثلاثة أيام في الجيمي مول بالعين، وتخللت الحملة أنشطة تفاعلية متنوعة وفرها المركز للجمهور، ركز خلالها على موضوعات النفايات الغذائية وهدر الطعام، والمحافظة على النظافة العامة، شملت عرض مواد توعية على الشاشات الموجودة في المركز التجاري حول مسببات آفات الصحة العامة وطرق مكافحتها، ومسابقات تفاعليه لتوعية الجمهور بالموضوعات المطروحة، ومنصات لعرض الأدوات والمعدات التي يستخدمها المركز في المحافظة على النظافة العامة ومكافحة آفات الصحة العامة في إمارة أبوظبي.

كما شملت أنشطة التوعية التي نفذها المركز خلال شهر رمضان المبارك، حملات توعية في الخيم الرمضانية بمدينة خليفة في أبوظبي حول سبل تقليل النفايات وفرزها من المصدر وآلية التواصل مع «تدوير» للاستفادة من الخدمات التي يوفرها المركز. ويعمل مركز أبوظبي لإدارة النفايات بشكل مستمر على تنفيذ حملات توعية على مدار العام ووفق خطط مدروسة، وذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية، وبهدف توفير أرقى معايير الصحة والسلامة لمجتمع إمارة أبوظبي، وبما ينسجم مع حرص المركز على تعزيز مساهمة الجمهور في حماية البيئة والحفاظ على المظهر العام للإمارة، واتباع أفضل السبل للحد من هدر النفايات، والتخلص منها بشكل سليم.