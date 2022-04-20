الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«تدوير»: حملات توعية للحد من النفايات الغذائية
من فعاليات حملة «تدوير» للتوعية الرمضانية (من المصدر)
21 ابريل 2022 03:02

أبوظبي (الاتحاد)

 نفذ مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» حملات توعية في إمارة أبوظبي، خلال شهر رمضان المبارك، في إطار حرصه والتزامه المستمر برفع درجة وعي الجمهور بسبل الحد من هدر النفايات، وتقليل النفايات الغذائية وطرق التعامل السليم معها، وفرزها من المصدر، وضرورة المساهمة في الحفاظ على نظافة البيئة خلال الشهر الفضيل.
وشملت الحملات التي نفذها المركز في مدينة أبوظبي عقد محاضرات توعية، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، حول ترشيد الاستهلاك، والحد من هدر الطعام، وذلك بهدف توعية الجمهور بأهمية الشراء قدر الحاجة، وطرق التخزين السليم للمواد الغذائية، والتقليل من النفايات الغذائية، وتوزيع الطعام الزائد على المحتاجين.
ونفذ المركز حملة توعية تثقيفية حول التعامل الصحي والسليم مع النفايات، وتقليل إنتاجها وإعادة تدويرها، استمرت على مدار ثلاثة أيام في الجيمي مول بالعين، وتخللت الحملة أنشطة تفاعلية متنوعة وفرها المركز للجمهور، ركز خلالها على موضوعات النفايات الغذائية وهدر الطعام، والمحافظة على النظافة العامة، شملت عرض مواد توعية على الشاشات الموجودة في المركز التجاري حول مسببات آفات الصحة العامة وطرق مكافحتها، ومسابقات تفاعليه لتوعية الجمهور بالموضوعات المطروحة، ومنصات لعرض الأدوات والمعدات التي يستخدمها المركز في المحافظة على النظافة العامة ومكافحة آفات الصحة العامة في إمارة أبوظبي.
كما شملت أنشطة التوعية التي نفذها المركز خلال شهر رمضان المبارك، حملات توعية في الخيم الرمضانية بمدينة خليفة في أبوظبي حول سبل تقليل النفايات وفرزها من المصدر وآلية التواصل مع «تدوير» للاستفادة من الخدمات التي يوفرها المركز. ويعمل مركز أبوظبي لإدارة النفايات بشكل مستمر على تنفيذ حملات توعية على مدار العام ووفق خطط مدروسة، وذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية، وبهدف توفير أرقى معايير الصحة والسلامة لمجتمع إمارة أبوظبي، وبما ينسجم مع حرص المركز على تعزيز مساهمة الجمهور في حماية البيئة والحفاظ على المظهر العام للإمارة، واتباع أفضل السبل للحد من هدر النفايات، والتخلص منها بشكل سليم.

مركز أبوظبي لإدارة النفايات
تدوير
أبوظبي
النفايات
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©