شرطة عجمان توعي سائقي دراجات التوصيل

عجمان (الاتحاد)

استقبلت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان، وفد «شركة طلبات»، لبحث سبل تعزيز الوعي المروري والسلامة على الطريق، لدى سائقي دراجات التوصيل العاملين في الشركة.

وتم خلال اللقاء مناقشة أبرز الملاحظات الواردة على سائقي الدراجات، والاتفاق على تنفيذ حملة توعية نظرية وعملية لجميع سائقي الدراجات النارية من شركة طلبات، حول أبرز احتياطات السلامة المرورية، ومنها التقيد بالسرعات المقررة على الطرق الخارجية والداخلية، وتعريفهم بمخاطر السرعة التي تؤدي إلى الحوادث المرورية، وتعزيز التعاون مع عناصر الشرطة ودوريات المرور للحد منها.

وأشار النقيب أحمد عبد الله العجماني، مدير فرع التوعية المرورية بإدارة المرور والدريات، إلى المرحلة الأولى للحملة، التي تستهدف مجموعة من السائقين، وتبدأ بعد شهر رمضان المبارك، على أن تشمل المراحل المقبلة جميع سائقي دراجات التوصيل من شركة طلبات، لغرس الثقافة المرورية، وتوفير بيئة مرورية سليمة وآمنة.