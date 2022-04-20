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«أبوظبي للزراعة» تنظم دورة تدريبية
«أبوظبي للزراعة» تنظم دورة تدريبية
21 ابريل 2022 03:02

أبوظبي (وام)

 نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ورشة تدريبية تحت عنوان مبادئ التلقيح الصناعي لملكات نحل العسل في محطة أبحاث الكويتات بمدينة العين. جاء تنظيم الورشة بهدف اكتساب الخبرات والمهارات في مجال تطوير صناعة النحل بالإمارة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الباحثين المواطنين على تقنية التلقيح الصناعي لملكات نحل العسل والحفاظ على التركيب الوراثي لسلالة النحل الإماراتي، وإنتاج الجيل السابع منها. وتأتي أهمية هذه الورشة كون التلقيح الصناعي يعد أحد الأدوات المهمة التي تتبع في برامج التربية لسلالات نحل العسل للحفاظ على السلالات وراثياً والعمل على تحسينها. 
قدم الورشة الدكتور سعد بن ناصر القحطاني المشرف العام على وحدة أبحاث النحل بقسم زراعة الأراضي القاحلة - برنامج وقاية النبات في كلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية. وتضمنت الورشة التي استمرت لمدة أسبوعين عدة محاور مختلفة، حيث تم تسليط الضوء على عملية التلقيح الصناعي لملكات نحل العسل وأهميتها، وجهاز التلقيح الصناعي لملكات نحل العسل ومكوناته، كما تم التعرف على كيفية اختيار الطوائف المنتجة لذكور النحل وإعدادها لموسم التلقيح. 

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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