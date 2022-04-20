مناقشة «استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم»

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي اجتماع الربع الأول لعام 2022 لقادة محاور استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 - 2024، والتي تشرف الدائرة على متابعة تنفيذها مع الشركاء. وعرض قادة المحاور، خلال الاجتماع الذي ترأسه محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لمكتب الشؤون الاستراتيجية، التقدّم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل والمخرجات المتوقعة لسنة 2022. وأكد البلوشي أهمية مواصلة الجهود في تنفيذ الاستراتيجية من جميع الجهات المعنية ضمن خطط واضحة المعالم ومخرجات محددة، سيكون لها أثر إيجابي على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة الداعمة لأصحاب الهمم، وبما ينسجم مع أجندة القطاع الاجتماعي، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

وأضاف: إن دائرة تنمية المجتمع تواصل جهودها بالتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق أعلى معدلات السعادة والرضا من قبل أصحاب الهمم في مختلف المجالات، التي تجعل أبوظبي نموذجاً عالمياً في تمكين ودمج مختلف فئات المجتمع في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، وأشار إلى أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم تتضمّن خلال عام 2022 تنفيذ 21 مبادرة استراتيجية عبر محاورها الستة.

وقال: «إن التركيز سيكون خلال هذا العام على تفعيل السياسات والبرامج، التي تمّ إعدادها في السنة الأولى من الاستراتيجية، وتحويلها إلى نتائج ملموسة يستفيد منها أصحاب الهمم وأسرهم»، مؤكداً أن التواصل الفعّال والربط ما بين جميع المحاور الاستراتيجية أساسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.

كما استعرض فريق محور الممكّنات من قبل دائرة تنمية المجتمع بقيادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي والمدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنمية المجتمعية، مجموعة من المبادرات النوعية التي تمّ تفعيلها، حيث تم مناقشة إنجاز مرحلة التصميم لمبادرة إنشاء نظام رعاية متكامل لأصحاب الهمم وأسرهم، حيث نتج عنها تصميم ملف خدمات أصحاب الهمم وأسرهم لإمارة أبوظبي في مجالات الخدمات الصحية العلاجية التأهيلية والخدمات التعليمية الدامجة والخدمات الاجتماعية الداعمة للعيش الدامج، مع نماذج حلول تمويلية مستدامة لعدد 22 خدمة ذات أولوية في المجالات الثلاثة لدعم أصحاب الهمم وأسرهم الحصول على الخدمات بتكلفة معقولة، وسيصبّ التركيز في 2022 على تنفيذ على مراحل لمخرجات هذه المنظومة، كما تمّ التطرّق لمبادرة التدريب وبناء القدرات على الممارسات الدامجة، حيث سيتمّ تنفيذ المرحلة الثانية لها خلال 2022 لتمكين الجهات من تعزيز دمج وتمكين أصحاب الهمم، إلى جانب مناقشة مبادرة تطبيق النظام المتكامل لحوكمة وتقييم برامج أصحاب الهمم على مختلف القطاعات الحكومية، إضافة إلى مبادرة منظومة الحماية الاجتماعية لأصحاب الهمم.

وقدّم فريق عمل «محور الرعاية الاجتماعية» بقيادة عبدالله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم شرحاً مفصلاً حول مبادرات المحور، وتم عرض الإنجاز الكامل والناجح لمبادرة قاعدة بيانات أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، التي تمّ إطلاقها في نهاية العام الماضي والتي ستغذي عملية تطوير السياسات والبرامج لجميع المحاور من خلال بيانات دقيقة وشاملة حول أصحاب الهمم ووضعهم الراهن. كما تمّ مناقشة مبادرة مواءمة التصنيف المحلي الوطني الموحد للإعاقات في الإمارات، حيث تم إنجاز 70% من المبادرة من خلال اعتماد وتعميم على الجهات المعنية الإصدار الثالث لدليل تصنيف الإعاقات في إمارة أبوظبي المتوائم مع التصنيف الوطني الموحّد للإعاقات، كما تم مناقشة مبادرة التوعية المجتمعية المبنية على المنظور الحقوقي للإعاقة مع التركيز على أهمية توعية أصحاب الهمم وأسرهم بحقوقهم، وكذلك مناقشة مبادرة منظومة دعم الأسرة ومقدمي الرعاية لأصحاب الهمم، ومبادرة مسؤول خدمات أصحاب الهمم. وفي محور الوصول الشامل، ناقش فريق العمل القائم الذي يقوده محمد حمد بن فهد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع النقل في دائرة البلديات والنقل، الإنجازات المحققة ضمن المحور الذي يشمل سبع مبادرات يتم تنفيذها بالشراكة مع جهات أخرى. منها مبادرة «الوصول الشامل للمباني والمرافق ووسائل النقل لأصحاب الهمم» بقيادة دائرة البلديات والنقل، حيث تمّ الانتهاء من تحليل معايير كود الإمارات للبيئة المؤهلة وفرزها بحسب الإدارات المعنية في الدائرة والجهات الخارجية، ليتمّ العمل على تعميمها خلال 2022 لكل جهة على حسب الاختصاص، بهدف استكمال تقرير المقارنة مع كود الإمارات للبيئة المؤهلة والبدء بالتفعيل. كما تمّ مناقشة مبادرة «الوصول الشامل للمساكن لأصحاب الهمم» بقيادة هيئة أبوظبي للإسكان، التي تعمل على تحليل الفجوات في منظومة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين من أصحاب الهمم، بهدف وضع خطة شاملة لمعالجة هذه الفجوات.