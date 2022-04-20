بيئة أبوظبي: 1900 طلب ترخيص بيئي في عام 2021

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت هيئة البيئة في أبوظبي في تحقيق العديد من الإنجازات في عام 2021 في مجال إجراءات التقييم والترخيص البيئي، والتي تهدف من خلالها إلى تقييم الآثار البيئية المحتملة لأنشطة المشاريع والمنشآت خلال مراحل التصميم المبكرة لضمان تنفيذ أفضل الممارسات المتاحة والامتثال للقوانين والتشريعات البيئية النافذة في الإمارة. وكشفت نتائج التقييمات البيئية خلال عام 2021 عن حماية 60 كيلومترًا مربعًا من الموائل البحرية الحرجة و850 ألف متر مربع من الموائل البرية الحرجة. هذا بالإضافة إلى تقليل أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات الناتجة عن عمليات الحفر، وخفض انبعاثات ملوثات الهواء الناتجة عن صناعات الفلورين بنسبة 99٪. كما انتهت الهيئة من منح تراخيص لعدد من مشاريع الطاقة النظيفة التي توفر حوالي 11 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أو ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن 2.4 مليون سيارة، لو تم توليد الطاقة باستخدام الوقود الأحفوري.

وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالإنابة في الهيئة: «كان عام 2021 عاماً ناجحاً للغاية فيما يتعلق بالإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال التقييم والترخيص البيئي للمشاريع الحالية والقائمة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، ونحن حريصون على ضمان التزام جميع المنشآت الجديدة بالقوانين واللوائح البيئية، والتي نسعى إلى تحقيق هذا الهدف منذ بداية المشروع».

وأضاف الحمادي: «تكشف الأرقام أن هناك عدداً متزايداً من القطاعات الصناعية والمطورين ممن يتبنون أفضل الممارسات البيئية، مما يعني أننا نسير على الطريق الصحيح نحو ضمان أن تكون أبوظبي بيئة صحية للجميع. ونحن ندرك أن العديد من القطاعات قد يكون لها تأثير ضار على البيئة، ولكن من خلال إدارة نظام مناسب وفعّال للترخيص البيئي، والذي يشمل عملية تقييم صارمة، يمكننا دائماً تقليل أي مخاطر أو آثار سلبية على البيئة».

وتضمنت الإنجازات الرئيسية الأخرى التي حققتها هيئة البيئة خلال العام الماضي في هذا المجال الانتهاء من برنامج التقييم البيئي الاستراتيجي (SEA). وشمل ذلك وضع برنامج تنفيذ مقترح يهدف إلى تضمين الاعتبارات البيئية في تصميم المشاريع الاستراتيجية والخطط الرئيسية والبرامج التنموية.

التحول الرقمي

في إطار التحول الرقمي، أعادت هيئة البيئة في أبوظبي هيكلة جميع التراخيص البيئية، بما يتماشى مع متطلبات منظومة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة «تم». وقامت الهيئة باتخاذ نهج جديد قائم على إدارة المخاطر عند إعادة الهيكلة الكاملة لجميع إجراءات التراخيص البيئية، وتم أتمتة أكثر من 65٪ من إجراءات التراخيص البيئية. كما تم من خلال التحديث، تسهيل عملية ترحيل البيانات إلى نظام الخدمات الرقمية الجديد. ونتيجة لذلك، تمت مراجعة أكثر من 2000 شرط للتراخيص وتحديثها وتبسيطها لتسهيل امتثال المعنيين باللوائح البيئية.

ولضمان بناء قدرات فريق التراخيص البيئية وتزويده بالمهارات اللازمة، أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي برنامجًا تدريبيًا جديدًا يعزز من الوعي البيئي ويوفر المعلومات للموظفين الجدد.