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إلزام «شريك» بدفع 5.6 مليون درهم
إلزام «شريك» بدفع 5.6 مليون درهم
21 ابريل 2022 03:02

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين مستثمر وصديقه، برفض طلب شريكه، وذلك لعدم وجود خصومة بين الطرفين، حيث إن الخصومة لم تنعقد بين طرفيها أمام محكمة الاستئناف بما يكون معه الحكم قد صدر باطلاً لصدوره في غير خصومة، بما يوجب نقضه والقضاء بإلزام شريك المستثمر بدفع 5 ملايين و600 ألف درهم، وذلك لوجود نص كتابي موثّق بين الطرفين.
وكان شاك (مستثمر) قد أقام دعوى قضائية ضد (صديقه) شريكه الذي يعمل معه في شركة خاصة، مطالباً إياه بدفع 5 ملايين و600 ألف درهم مع الفائدة التأخيرية 5% سنوياً نظير المبلغ الذي أقرضه له، وهي قيمة المديونية التي أقر صديقه بسدادها عن طريق الكتابة والتي كانت معها الدعوى القضائية.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بالتعويض وقضت المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجدداً برفضه، فطعن المستثمر على الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وأوضحت المحكمة أنه كان البيّن من الأوراق أنه تم إعلان المستثمر بعد مطالعة النظام الإلكتروني لإجراءات الدعوى عن طريق البريد الإلكتروني، إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك لعدم سداد الرسم، وأن الإعلان عن طريق الرسائل النصية sms قد تعذر تسليمه أيضاً، وخلّت الأوراق مما يفيد تمام الإعلان بطريق آخر، كما تخلف الشاكي عن الحضور بالجلسات حتى صدور الحكم المطعون فيه. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً بتعويض المستثمر بحسب النص المكتوب والموثّق بين الطرفين، ورفض ما عدا ذلك من طلبات أخرى. 

محكمة النقض
أبوظبي
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