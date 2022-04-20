وفاة شخصين وإصابة آخرَين في حوادث بدبي

دبي (الاتحاد)

توفي شخصان وأُصيب اثنان بإصابات بالغة في حوادث مرورية متفرقة وقعت يوم الاثنين الماضي، وفقاً لمدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، الذي أشار إلى أن الحوادث وقعت نتيجة ارتكاب مخالفات مرورية متنوعة.

وأوضح أن الحادث الأول وقع على شارع الإمارات قبل جسر طرابلس بالاتجاه إلى أبوظبي بين 3 مركبات، وسبب الحادث يعود إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، الأمر الذي تسبب في وقوع الحادث، وأسفر عن إصابة شخص بإصابات بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح أن الحادث الثاني وقع اليوم نفسه على شارع دبي حتا بالاتجاه إلى دوار لهباب بين دراجة نارية وشاحنة، والسبب يعود إلى عدم ترك مسافة كافية. وأسفر الحادث عن وفاة سائق الدراجة متأثراً بإصاباته البالغة.

وأضاف: إن الحادث الثالث وقع بين شاحنة و4 مركبات، والسبب يعود إلى السرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور، وأسفر الحادث عن إصابة شخص بإصابات بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى وفاة شخص في حادث دهس وقع على شارع دبي حتا، موضحاً أن التفاصيل الأولية للحادث تشير إلى قيام الشخص بعبور الطريق من المكان غير المخصص للعبور، وعند وصوله إلى نهاية المسرب الأول من الشارع دهسته المركبة، وأن الشخص فارق الحياة في مكان الحادث متأثراً بإصاباته البالغة.

ومن جهته، صرح مشعل جلفار مدير إدارة عمليات الإسعاف في إسعاف دبي، بأنه تم نقل حالات الإصابات إلى المستشفى الأقرب والأنسب للتعامل مع الحالة، وعليه تم نقل حالتين في الحادث الأول، إحداهما بالغة لشاب في العقد الثالث، وحالة أخرى بسيطة في الحادث نفسه إلى مستشفى راشد.

أما عن الحادث الثاني، وعلى الرغم من وصول مركبة الإسعاف في الزمن المحدد، إلا أن المذكور قد فارق الحياة في موقع الحادث نظراً لشدة الإصابة، وفي حادث آخر، فارق الحياة شاب أربعيني نتيجة حادث الدهس على شارع حتا رغم وصول الإسعاف في الوقت المحدد.

وفي الحادث الذي وقع بين شاحنة و4 مركبات، نُقل المذكور إلى مستشفى راشد كحالة بالغة، لمعاناته من إصابات متفرقة في الجسم والرأس، وبشكل عام يتم تقديم الرعاية الطبية من قبل الطاقم الإسعاف في موقع الحادث وأثناء نقل الحالات إلى المستشفى، لضمان عدم تفاقم إصاباتها قبل وصولها إلى الطاقم الطبي في المستشفى.

ودعا أفراد المجتمع إلى إعطاء الأولية لعبور مركبات الإسعاف، وذلك للإسهام في إنقاذ الأرواح وتقليل زمن استجابة الإسعاف للبلاغات الطارئة.