بلدية دبا الفجيرة تصادر 16 كج من «النسوار» و«البان»

دبا الفجيرة (الاتحاد)

ضبطت بلدية دبا الفجيرة 16 كج من مادتي النسوار والبان الأحمر، خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك ضمن الجولات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها بلدية دبا على جميع المنشآت في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، للحفاظ على صحة أفراد المجتمع وعلى نظافة المدينة، والحد من الممارسات والسلوكيات السلبية التي تسيء لمظهر المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لضمان عدم تكرار المخالفة.

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا، أن مادتي النسوار والبان من المواد المحظورة التي يتم استخدامها من قبل بعض الجنسيات، مشيراً إلى أن أضرار هذه المادة لا تقتصر على المتعاطين فقط، بل تشوه الطرقات والمباني، وتعكس مظهراً غير حضارياً للمدينة.

وأضاف: إن البلدية مستمرة في تنفيذ الحملات لمواجهة كافة أشكال التجاوزات والأنشطة غير القانونية،

كما أشاد بجهود فرق التفتيش في سحب هذه المنتجات من الأسواق المحلية لأنها تشكل خطراً على الصحة العامة، ولأنها تعتبر من المواد المخدرة والخطيرة، داعياً إلى أهمية التكاتف المجتمعي والتعاون لمكافحة الأنشطة السلبية المخالفة للقوانين لإضرارها بصحة وسلامة المجتمع والبيئة بالإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال بالبلدية عبر القنوات المتعددة بها.