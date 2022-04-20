الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
انطلاق مزاد «أنبل رقم» الخيري في أبوظبي
انطلاق مزاد «أنبل رقم» الخيري في أبوظبي
20 ابريل 2022 23:11

انطلق اليوم مزاد «أنبل رقم» الخيري في أبوظبي، بالتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني»، لدعم جهود مبادرة «مليار وجبة» الأكبر في المنطقة، بمزايدة أهل الخير ورواد العمل الإنساني على 15 رقماً مميزاً للوحات المركبات الفردية والثنائية والثلاثية وأرقام الهاتف المتحرك المميزة، التي سيعود ريعها كاملاً لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 50 دولة.

وبيع رقم مميز من اتصالات 0567777722  والذي جمع 100000 درهم ورقم الهاتف المميز 0581111114 المطروح من #دو والذي جمع 130000 درهم، كما بيع

رقم  0589999996 المطروح من دو والذي جمع 120000 درهم .

وحصد رقم لوحة السيارات رقم 2 من الفئة الـ 2 على 23.3 مليون درهم خلال مزادات أنبل رقم" الخيرية للأرقام المميزة في أبوظبي .

 

والجدير بالذكر أن مزاد أنبل رقم الخيري في أبوظبي، تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع شرطة أبوظبي، الإمارات للمزادات وشركتي "دو" و "اتصالات"، ويذهب ريعه لحملة "المليار وجبة"، الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين.  يطرح المزاد أرقام لوحات مميزة إضافة لأرقام هواتف ماسية، بهدف إطعام ملايين العائلات المحتاجة في 50 دولة حول العالم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
مبادرة المليار وجبة
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©