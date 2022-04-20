انطلاق مزاد «أنبل رقم» الخيري في أبوظبي

انطلق اليوم مزاد «أنبل رقم» الخيري في أبوظبي، بالتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني»، لدعم جهود مبادرة «مليار وجبة» الأكبر في المنطقة، بمزايدة أهل الخير ورواد العمل الإنساني على 15 رقماً مميزاً للوحات المركبات الفردية والثنائية والثلاثية وأرقام الهاتف المتحرك المميزة، التي سيعود ريعها كاملاً لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 50 دولة.

وبيع رقم مميز من اتصالات 0567777722 والذي جمع 100000 درهم ورقم الهاتف المميز 0581111114 المطروح من #دو والذي جمع 130000 درهم، كما بيع

رقم 0589999996 المطروح من دو والذي جمع 120000 درهم .

وحصد رقم لوحة السيارات رقم 2 من الفئة الـ 2 على 23.3 مليون درهم خلال مزادات أنبل رقم" الخيرية للأرقام المميزة في أبوظبي .

والجدير بالذكر أن مزاد أنبل رقم الخيري في أبوظبي، تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع شرطة أبوظبي، الإمارات للمزادات وشركتي "دو" و "اتصالات"، ويذهب ريعه لحملة "المليار وجبة"، الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين. يطرح المزاد أرقام لوحات مميزة إضافة لأرقام هواتف ماسية، بهدف إطعام ملايين العائلات المحتاجة في 50 دولة حول العالم.