عمل وثائقي يرصد قصة نجاح دبي في تخطي الجائحة

دبي (الاتحاد)

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع «ديسكفري» إطلاق سلسلة وثائقية تتناول قصة الملحمة التي خاضتها إمارة دبي في مواجهة جائحة «كوفيد ـ 19»، وكيف تصدت بكل قوة لتداعيات أزمة طالت أرجاء العالم، وأثبتت نجاحها في تجاوز تبعات واحدة من أصعب التحديات التي واجهتها البشرية في تاريخها الحديث.الفيلم الوثائقي، الذي سيُبث ضمن جزأين مدة كل منهما 45 دقيقة، يلقي الضوء على استجابة دبي القوية للحد من تداعيات الأزمة، وما اتخذته من إجراءات سريعة ضمن استراتيجية عمل متكاملة تضافرت من خلالها جهود مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، ضمن جهد موحَّد كان له أثره الإيجابي الكبير والواضح في احتواء انتشار الفيروس والتخفيف من تأثيراته على المجتمع، سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية والاجتماعية.

ويتضمّن العمل الوثائقي مجموعة حوارات مع عدد من القيادات الحكومية وأبطال خط الدفاع الأول ممن أبدوا أروع أشكال العطاء كلٌ في موقعه، تلبيةً لنداء الواجب من أجل حماية صحة وسلامة المجتمع، وتأكيداً على روح الفريق الواحد التي تشكل أساس منظومة العمل في دبي.

ويتسم العمل الوثائقي بشمول المحتوى حيث يستعرض نجاح دبي في التصدي للجائحة من مختلف الزوايا ومن أكثر من منظور، في محاولة للإلمام بكافة جوانب هذه الملحمة الوطنية التي أثبت فيها مجتمع دبي قدرته على تخطي التحديات مهما كانت صعوبتها.

وقالت سعادة منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: يسرنا التعاون مع «ديسكفري» الرائدة عالمياً في مجال إنتاج الأعمال الوثائقية، لإبراز جوانب مُلهمة تضمنتها قصة نجاح دبي في مكافحة الجائحة ومنذ بداية الأزمة العالمية. إذ قدّمت دبي للعالم نموذجاً مثالياً في سرعة الاستجابة وفعالية التدابير والإجراءات لحماية الأرواح وضمان سير الحياة بصورة لا تؤثر على الناس والحد من تبعات الوباء على مختلف الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وقد حرصنا على أن يسلط العمل الضوء على المرونة الكبيرة التي تعاملت بها دبي مع هذا الموقف الاستثنائي، وكيف كان تلاحم عناصر المجتمع بكل مؤسساته وأفراده سبباً لنجاحها في تخطي الأزمة.

ويتناول العمل الجوانب الاجتماعية التي واكبت تصدي دبي للجائحة والتي أظهر فيها المجتمع مرونة كبيرة وتجاوباً لافتاً مع الجهود التي اتُخذت لتأكيد التصدي الناجح للأزمة العابرة. ويبرز العمل الوثائقي التطبيق الناجح لعمليات التعلُّم عن بُعد من المنزل، وتأكيد مواصلة العملية التعليمية من دون تأثر، حيث يتتبع الفيلم تجربة الأطفال والنشء الذين مروا بهذه التجربة مع مواصلتهم لتحصيلهم المدرسي في المنزل وكذلك انطباعات أولياء أمورهم حول هذه التجربة.

ويشارك العمل الوثائقي مجتمع الأعمال تجربة مؤسساته وشركاته في حين كانت دبي تشق طريقها عبر أزمة عالمية غير مسبوقة، حيث تمكنت من تحويل الأزمة إلى حافز لمجتمعها للإبداع وإيجاد السبل المبتكرة التي تمكنه من تخطي هذا الموقف بكل ما جلبه من تحديات، وهو ما حدث بفضل تضافر الجهود والإصرار على تجاوز المرحلة.

ويتطرق الفيلم من خلال جزأيه الأول والثاني إلى الجانب الإنساني في هذه الملحمة من خلال استعراض نماذج مختلفة من مجتمع دبي الحافل بالتنوع، وإلقاء الضوء على الكيفية التي تأقلم بها أفراد المجتمع مع الواقع الذي فرضه هذا التحدي وكيف تفاعلوا معه بأسلوب مبدع مكنهم من تجاوزه.

من جانبه، قال لي هوبز، نائب الرئيس الأول لخدمة التلفزيون المدفوع، جلوبال براندز - ديسكفري، لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وارنر براذرز ديسكفري: خاض العالم معركة لا هوادة فيها ضد الوباء، ومع تطور الجهود باستمرار ومع مرور الوقت، أثبتت دبي تفرّد نهجها في مواجهة الأزمة، وتصدت لها بكل قوة وكانت سبّاقة في فرض إجراءات احترازية ووقائية شاملة. وكان لها السبق في المبادرة إلى إطلاق برنامج شامل للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. والعمل الوثائقي الذي نحن بصدده يحتفي بأبطال صمدوا بكل قوة في مواجهة تحدٍ عالمي ضخم، وبأبطال خط الدفاع الأول، وسواهم العديد من أصحاب قصص البطولة الملهمة التي خرجت أيضاً من المنازل التي لم تتخاذل الأُسر فيها عن مواصلة تعليم أبنائها وبناتها عن بعد، وتوفير الرعاية ومختلف أوجه العناية اللازمة خلال تلك الفترة.

الفيلم الذي صوِّر في أماكن مختلفة في دبي، سيُبث حصرياً على «ديسكفري». وسيُبث الجزء الأول يوم السبت 7 مايو 2022 في تمام الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، والجزء الثاني في التوقيت نفسه يوم السبت 14 مايو، ومن منتصف مايو على «ديسكفري بلاس» ومن خلال Jawwy TV وSTRAZPLAY. كما يمكن مشاهدة الفيلم عبر صفحة «ديسكفري» على موقع فيسبوك، من خلال الرابط @.DiscoveryChannelArabia