عميد «برمنغهام دبي» لـ«الاتحاد»: النهج الجديد في التوسّع الدولي لبرمنغهام يبدأ من الإمارات

دينا جوني (دبي)

أكد دايفيد سادلر عميد جامعة برمنغهام في دبي في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش حفل افتتاح مبنى الجامعة في مدينة دبي الأكاديمية أمس، أن الامارات بشكل عام تشكّل أفضل موقع لافتتاح فرع دولي للجامعة الأم في المملكة المتحدة، كجزء من مسيرة التطوير والتحديث التي تنتهجها إدارة الجامعة في المملكة المتحدة للخروج من الإطار المحلي والتحوّل إلى جامعة دولية.

وأشار إلى أنه لا رغبة في استنساخ كامل التجربة عن الجامعة الأم التي تضم أكثر من 400 برنامج أكاديمي ويرتادها نحو 40 ألف طالب وطالبة، وإنما اختيار نخبة البرامج وأفضلها، لتقديم عالم انتقائي مصغّر من برمنغهام الأم. ولفت سادلر إلى أن مشروع افتتاح فرع دولي من برمنغهام في دبي بدأ قبل ست سنوات، أما البناء فبدأ في عام 2020. وقال: « إن التحاق الطلبة يتزايد بشكل ملحوظ، وقد ارتفع من 100 طالب عام 2018 إلى 700 طالب في 2022، علماً بأن سعة المبنى الحالي تبلغ 2900 طالب وطالبة، مع إمكانية توسعة المبنى لتصبح الطاقة الاستيعابية 4500 طالب وطالبة».

وعن أسباب اختيار برمنغهام في التحول إلى جامعة دولية اليوم وليس قبل 10 سنوات، قال سادلر: « إن برمنغهام ترغب أولاً في تقديم رؤية مختلفة عمّا تقدمه الجامعات البريطانية الأخرى التي لديها فروع في العديد من الدول»، مشيراً إلى أن فرع برمنغهام في دبي يعبّر عن رغبة الإدارة في أن تكون شريكة حقيقية للامارات في نهضتها في الاقتصاد المعرفي.

والسبب الثاني هو حركة تنقل الطلبة عالمياً التي ازدادت خلال السنوات الماضية، لذا كان لا بدّ من تأسيس مركز آخر للجامعة يلبي احتياجات الطلبة القريبين جغرافياً من هذا الجانب من العالم، أما السبب الثالث فهو ضمان حرية تنقل الطلبة بين الفرعين بحسب التخصص والسنة الجامعية.

وعن كيفية ضمان جودة البرامج الأكاديمية التي تقدّم في دبي مقارنة بالجامعة الأم، قال: إن ذلك يتم أولاً من خلال الالتزام بالمعايير الرسمية المعتمدة في الامارات، وقد حصلت جامعة برمنغهام بالفعل على الاعتماد الأكاديمي من وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وأشار إلى أن من أبرز متطلبات الاعتماد الأكاديمي والذي تركز عليه وزارة التربية والتعليم هو جودة المخرج التعليمي ونتائج الاختبارات، والتي تمر في مراحل ضمان الجودة نفسها التي تتم في الجامعة الأم. وقال: إن الدليل على ذلك هو الشهادة الصادرة عن الجامعة، والتي لا تخص فرع الجامعة في دبي، وإنما هي الشهادة نفسها الصادرة والمعتمدة عن الجامعة الأم. وأكد أن المعايير والجودة ومتطلبات النجاح والتخرّج المطبقة في دبي هي نفسها المطبّقة في الفرع الأم.

وأكد أن الصرح في دبي يعدّ جزءاً من الاستراتيجية العليا للجامعة في التحوّل إلى جامعة عالمية، وليس فقط واحدة من أكبر جامعات المملكة المتحدة التي تضم نحو 40 ألف طالب. وفي توجّه الجامعة ليكون لها حضور دولي، ليس هناك أفضل من الامارات ودبي لتحقيق هذه الاستراتيجية على أفضل وجه.

وقال: «في الصرح الجامعي في دبي، لا نرغب في استنساخ كامل التجربة في الجامعة الأم والتي تضم نحو 400 برنامج جامعي، وإنما اختيار الأفضل منها وتطبيق ما يحتاجه البلد المضيف والمنطقة بشكل عام».

وأضاف: «إلى جانب البرامج التي يفترض أن تتوفر في أي جامعة دولية مثل الهندسة والأعمال والتصميم، يقدّم صرح برمنغهام في دبي برامج تعكس عراقة وخبرة وتاريخ الجامعة مثل التصميم الحضري، إدارة الإنشاءات، قانون الطاقة، الصحة المجتمعية، وعلم الأحياء الرياضي وغيرها. كل ذلك لتلبية الاحتياجات المحلية والخليجية والإقليمية للطلبة والمجتمع».