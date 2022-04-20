الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق ليلاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:00 والثاني عند الساعة 03:53 والجزر الأول عند الساعة 22:10 والجزر الثاني عند الساعة 21:24. بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والمد الثاني عند الساعة 00:33 والجزر الأول عند الساعة 19:22 والجزر الثاني عند الساعة 07:37.