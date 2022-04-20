الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
حمدان بن محمد يفتتح حرم جامعة برمنجهام الجديد في دبي
حمدان بن محمد يفتتح حرم جامعة برمنجهام الجديد في دبي
20 ابريل 2022 18:09

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، هي بناء أفضل بيئة تعليمية عالمية للجامعات الخاصة وللطلبة القادمين من مختلف دول العالم. جاء ذلك خلال افتتاح سموه الحرم الجديد لجامعة برمنجهام دبي والمُقام على مساحة 30 ألف متر مربع، ويوفر 46 برنامجاً أكاديمياً متكاملاً منها الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسوب والعلوم الحيوية والتدريب الرياضي وغيرها. وقال سموه: «تصنيف جامعة برمنجهام ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً يجعلها من الأعلى تصنيفاً في دبي والمنطقة.. و10 من طلابها وكوادرها حائزون على جوائز نوبل عبر تاريخها العلمي المتميز». وأضاف سموه: «عدد الجامعات الخاصة في دبي يتجاوز 46 جامعة.. تضم عشرات الآلاف من الطلاب القادمين من مختلف الدول.. ولدينا جامعات جديدة ومتميزة ستنضم قريباً لمدننا الأكاديمية.. وهدفنا أن تكون دبي عاصمة تعليمية رئيسية لاستقبال الطلاب من مختلف دول العالم». وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات وإمارة دبي لتعزيز مستوى التعليم العالي ودعم مؤسساته، تشكّل بدورها المرحلة الأبرز التي يتم خلالها إعداد الطلاب والطالبات وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وليصبحوا كفاءات متمكنة وقادرة على صناعة اقتصاد قائم على المعرفة والمرونة والابتكار ويوظف التكنولوجيا المتقدمة فيه. جامعة برمنجهام بدبي.. تعد جامعة برمنجهام والتي تأسست في العام 1900 في المملكة المتحدة، بين أفضل 100 جامعة عالمياً حسب تصنيف QS، حيث تم تكريم 10 من خريجيها الطلبة وكوادرها التعليمية بجوائز نوبل، وتضم حالياً نحو 38 ألف طالباً وطالبة، وكانت الجامعة قد افتتحت أول حرم لها في إمارة دبي في عام 2017، ليضم نحو 700 طالباً 45% منهم من الطلاب المبتعثين. يضم الحرم الجامعي الجديد على مساحته البالغة 30 ألف متر مربع، مختبرات بمواصفات عالية، إلى جانب قاعات للمحاضرات، وغرف ابتكار ومختبرات متنوعة تخدم كافة التخصصات وإضافة إلى مكتبة ضخمة تمتد على مساحة طابقين وغيرها من المرافق ذات المواصفات العالمية بما يوفر الراحة للطلاب وسط بيئة تعليمية متكاملة، تلبي احتياجاتهم التعليمية ومتطلباتهم الدراسية كافة. كما تقدم جامعة برمنجهام دبي مجموعة واسعة من البرامج بما في ذلك العلوم الطبية الحيوية، والخدمات المصرفية والمالية، والقانون التجاري الدولي، والعلوم التجارية، والاقتصاد، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، والهندسة الميكانيكية والمدنية، وإدارة مشاريع البناء، وعلم النفس، والتدريب الرياضي، والتخطيط الحضري، إلى جانب شهادات في إدارة الموارد المائية وتدريب المعلمين، بما في ذلك تدريب المعلمين على اللغة العربية والاحتياجات التعليمية الخاصة وغيرها من البرامج. ويتميز الحرم الجديد لجامعة برمنجهام في دبي بتصميمه المستدام، بما يعكس رؤية الجامعة والتزامها في تحمل مسؤولياتها تجاه البيئة والمناخ، حيث تسعى من خلال حرمها الذكي الجديد إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، عبر تثبيت 23 ألف وحدة تحكم إنارة IoT، إلى جانب توفير المياه الساخنة عبر وحدات الطاقة الشمسية، واحتوائها على زجاج عازل للحرارة، بما يوفر الطاقة، ويساهم في حماية الموارد البيئية وصولاً إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2035. يذكر أن حرم جامعة برمنجهام الجديد في دبي، ينفرد بتصميمه على شكل هلال، وهو مستوحى من مباني أستون ويب التاريخية في برمنجهام، ليجمع بهندسته المتميزة بين تاريخ ومكانة الجامعة، وعراقة التراث والثقافة العربية بكافة جوانبها، لا سيما الهندسة المعمارية.

المصدر: وام
دبي
حمدان بن محمد
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©