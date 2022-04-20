الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
ابن بيه: الاهتمام بالقرآن والاسترشاد بهديه إرث راسخ في الدولة
ابن بيه: الاهتمام بالقرآن والاسترشاد بهديه إرث راسخ في الدولة
20 ابريل 2022 15:15

أكد معالي الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن الاهتمام بالقرآن الكريم وأهله والاسترشاد بهديه، والاستنارة بنوره إرث راسخ في دولة الإمارات، وهو امتداد لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي لا تزال آثار أياديه البيضاء تستجلب له الدعوات الصالحات في كل أرجاء العالم. جاء ذلك في حديث معاليه لحلقة قيم الخير في القرآن الكريم ضمن برنامج «قرآن مبين» الذي تقدمه جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على قناة الإمارات خلال شهر رمضان الكريم. وقال إن البرنامج يحتفي بالقرآن في شهر القرآن، ويجتري القيم من منبت أرومتها ومعدن جواهرها كتاب الله الذي ينير الدروب ويشرح القلوب. وأضاف: إن الحديث عن القيم وتجديدها هي مهمة تضطلع بها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، لما يؤمل منها من النهوض بواجب تجديد الخطاب الديني بناء على ما استجد من أحوال وطرأ من متغيرات. وأكد أن القيم هي روح الدين ولغته الكونية، وبها يستعيد دوره الإيجابي وإسعاد العالم بالإرشاد، لا سيما في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها الإنسانية، مشيرا إلى القيمة تنسب إلى الخصلة الحميدة التي يحرص الإنسان على الاتصاف بها وتوريثها لمن هم في كنفه. وأضاف أن هناك قيما كبرى وأخرى صغرى، وقد يختلف الناس في القيم الصغرى أما الكبرى لا خلاف عليها لأن الأديان السماوية هي التي جاءت بها. وقال معاليه إن القيم تستمد من الدين وهو أهم مصادرها، مشيرا إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يقدمان للإنسان منظومة متكاملة من القيم. ولفت إلى أن الوصايا العشر في سورة الأنعام تمثل منهجا لهذه القيم وتضع إطارا عاما لعلاقة الإنسان مع ربه، وعلاقته مع المجتمع والناس والتي يحكمها البر والإحسان وحفظ العهود. وأضاف: من لطف الله على عباده أن جعل هذه الوصايا متعلقة بقدرة الإنسان واستطاعته، وذلك في قوله تعالى «لا نكلف نفساً إلا وسعها»، لذلك نقول دائما لأبنائنا وطلابنا إن الشريعة كاستطاعتك والدين يسر وليس عسر وهو دين رحمة لا غلو. وأشار ابن بيه إلى أن القرآن يقدم مصدرا آخر من مصادر القيم والأسوة الحسنة يتمثل في أخلاق سيد الخلق وحبيب الحق محمد «ص» أخلاق الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وقد زكاه الله تعالى في قوله «وإنك لعلى خلق عظيم» وقوله «لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا»، وقد كانت حياته «ص» شفافة لأنه كان يمثل القيم على وجه الأرض، وكان يمثل القرآن والدليل قول عائشة رضي الله عنها «كان خلقه القرآن». وقال معاليه إن القرآن يقدم مصدرا ثالثا من القيم وهو التخلق بصفات الله تعالى، كما في قوله «ولله المثل الأعلى» وهي ما تعرف بصفات التخلق ومنها الرحيم والحليم والكريم والرؤوف والعدل وغيرها.

المصدر: وام
عبدالله بن بيه
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©