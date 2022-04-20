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ضبط 94 متسولاً في الشارقة خلال رمضان.. أحدهم بحوزته 44 ألف درهم
ضبط 94 متسولاً في الشارقة خلال رمضان.. أحدهم بحوزته 44 ألف درهم
20 ابريل 2022 15:11

الشارقة (الاتحاد)

ضبطت شرطة الشارقة منذ بداية شهر رمضان المبارك 94 متسولاً، ضمن حملة «التسول جريمة.. والعطاء مسؤولية»، التي أطلقتها مطلع الشهر الفضيل، وذلك في إطار جهودها لمكافحة السلوكيات السلبية التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة.وأسفرت الحملة عن ضبط 65 متسولاً من الرجال و29 من النساء، ممن تم الإبلاغ عنهم عبر قنوات التواصل المباشرة، التي وفّرتها شرطة الشارقة عبر الرقمين 80040 و901، وكذلك عبر الحملات الميدانية لفرق الضبط التي تجوب كافة طرق الإمارة. وعثرت الشرطة بحوزة المتسولين على تحويلات مالية لخارج الدولة، وبمبالغ متفاوتة، كما تم ضبط أحد المتسولين ومعه مبلغ يزيد على 44 ألف درهم، وآخر 12 ألف درهم، وثالث يزيد على 9 آلاف درهم.

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