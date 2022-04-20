«خليفة التربوية»: زايد جعل العمل الإنساني ركيزة التنمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، على أن مسيرة العمل الإنساني على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ستظل راسخة في نفوسنا كافة، فقد أرسى دعائمها المغفور له على محبة الإنسان، وإعلاء كرامته، والحرص على توفير الحياة الكريمة له دون نظر للون الإنسان أو قوميته أو عقيدته، بل كانت ولا تزال بوصلة العمل الخيري والإنساني في نهج القائد المؤسس، والقيادة الرشيدة ومجتمع دولة الإمارات بصورة عامة هي الإنسان.

وأشارت العفيفي إلى أن منظومة التعليم الإماراتية احتفت في مناهجها ومحتواها التربوي بالعمل الإنساني والخيري، ورسمت خريطة طريق لأجيال المستقبل تعزز لديهم فكراً يرسخ الكرامة الإنسانية دون تمييز، وتجعل من العمل الخيري والإنساني جسوراً قوية لترسيخ الأخوة الإنسانية، وقد آتت هذه الرؤية ثمارها، فاليوم وبفضل الله تعالى وبرؤية خلاقة للقيادة الرشيدة، فإن إبداع دولة الإمارات في العمل الإنساني يترجم نموذجاً فريداً يحتذى به على مختلف الصعد الإقليمية والدولية، ولعل مبادرة «المليار وجبة» التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لعل هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الإنسانية الرائدة ترسم صوراً جديدة لغد مشرق لعمل إنساني يرتقي بالكرامة البشرية.