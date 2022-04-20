الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
موزة بنت مبارك: "زايد" أيقونة البشرية للعمل الإنساني
موزة بنت مبارك : " زايد" أيقونة البشرية للعمل الإنساني
20 ابريل 2022 13:40

أبوظبي (الاتحاد) أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، على أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني مناسبة نستحضر فيها بكل الفخر والاعتزاز إرثاً حضارياً للمغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي سجل التاريخ عطاءه وأياديه البيضاء في مشارق الأرض ومغاربها بمداد من الذهب. وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان: إن مسيرة العمل الإنساني في الدولة والمنطقة، بل والعالم، كانت على موعد مع إبداع جديد ونقلة نوعية ورؤية استشرافية لعمل إنساني يتجه إلى الإنسان دون نظر للون أو دين أو قومية أو جنس، مع فكر القائد المؤسس «طيب الله ثراه» كانت البشرية على موعد لسطوع شمس جديدة تنشر الدفء في نفوس أضناها الألم، وتضمد الجراح لكل المحتاجين في ربوع العالم، وترسم البسمة على وجوه تاقت للفرح، هذه كلها أجزاء صغيرة من لوحة أبدعها الخالق سبحانه وتعالى وجعلها بين يدي الوالد المغفور له الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، فقد حباه الله تعالى حب الخير، فوهب حياته للأعمال الإنسانية الجليلة التي نشرت السعادة في قلوب الملايين في داخل الدولة وخارجها، فلا يذكر عمل إنساني خالص لوجه الله وللإنسان، إلا وتصدرت صورة زايد وبشاشته وإطلالته المفعمة بالأمل في هذا المشهد.

وأشارت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من إرث المغفور له الشيخ زايد منهجاً للحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجسراً لإغاثة الملهوف ونجدة المكلوم، وتضميد جراح الإنسانية في كل مكان، وأصبح هذا النهج لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً في صدارة مؤشرات التنافسية الدولية، حيث تربعت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول منذ سنوات في تقديم المساعدات الخارجية للمحتاجين في مختلف أرجاء العالم.

وأضافت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان بأن ما نشهده في دولة الإمارات من مبادرات للعمل الإنساني والخيري، وتلك الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات التي تطلقها القيادة الرشيدة، إنما تترجم رسوخ ومكانة العمل الإنساني في وجدان مجتمع الإمارات، فلا يكاد يمر يوم إلا وأيادي الإمارات البيضاء ترسم البسمة في قلوب المحتاجين في مختلف أرجاء العالم، فهذه طائرات للإغاثة الإماراتية تحمل المؤن والغذاء والدواء للمحتاجين، وتلك مساعدات من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، وهناك قائمة طويلة من مشاريع تنموية لصندوق أبوظبي للتنمية، وغيرها الكثير والكثير لمشاريع تنفذها مؤسسات وجهات العمل الخيري والإنساني التي تحظى بمظلة من الحوكمة والشفافية في الإشراف على هذه البرامج، بحيث توجه إلى مقاصدها النبيلة في خدمة الإنسان وتوفير العيش الكريم له.

وأكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك على أن التاريخ يحفظ في سجلاته الساطعة الدور الرائد والحضاري لسمو الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي شكلت إلى جانب القائد المؤسس «طيب الله ثراه» أيقونة للعمل الخيري والإنساني، وطوال عقود وهي تعزز وتدعم رؤية القائد المؤسس في غرس بساتين الخير في مشارق الأرض ومغاربها، واليوم فإن عبير هذه البساتين يفوح ترحماً على روحه الطاهرة التي جادت بلا حدود للإنسان من دون تمييز.

المصدر: وام
موزة بنت مبارك
يوم زايد للعمل الإنساني
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©