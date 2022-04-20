قائد عام شرطة أبوظبي: "زايد الخير" أرسى نموذجاً عالمياً للعطاء والعمل الإنساني

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني يعد علامة بارزة في تاريخ أمتنا، نستذكر خلالها أعمال القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي أرسى أنموذجا عالمياً للعطاء والعمل الإنساني ، ونسترجع من خلاله القيم النبيلة التي جسدها "زايد الخير" في بناء دولة قوامها التسامح، والعطاء لكافة شعوب العالم والمحتاجين من مختلف الدول والأديان والأطياف.

وأوضح - في كلمة له بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني" - أن إحياء هذه المناسبة سنوياً هو تأكيد على التزامنا بإرث مؤسس الدولة "طيب الله ثراه" في العطاء وإغاثة المحتاج ومد يد العون لجميع المنكوبين في مختلف أرجاء الأرض، إذ أصبحت الإمارات من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية قياساً إلى الدخل الوطني فقد ترك زايد الخير بصمات مضيئة في حياتنا وتعلمنا منه أن العطاء مستمر وممتد بلا حدود .

ووجه معاليه التحية لقوافل الخير والعمل الإنساني في كل موقع بأرض الوطن وفي أرجاء العالم والتي تنشر باسم الإمارات العمل الإنساني والخيري، وتمد أيادي العطاء والإنسانية لشعوب العالم بالمحبة والخير .. مشيدا بمبادرات أبناء الإمارات في العمل التطوعي ، وحيا فرق الواجب في كل موقع وشباب الإمارات المتطوعين في توزيع وجبات الإفطار يومياً والمشاركين بأعمالهم النبيلة في ترسيخ قيم ومبادئ زايد الخير في التعايش والمحبة والسلام .