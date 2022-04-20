العلماء ضيوف رئيس الدولة: السعادة تتحقق بالاستقامة والتواصل والتسامح

أكد الدكتور عبد الله بن الطاهر السوسي المشرف العام على مدرسة الإمام البخاري للتعليم العتيق بأجادير في المملكة المغربية، ومن العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله " - خلال المحاضرة التي قدمها عبر التقنية المرئية - أن السعادة تتحقق بالاستقامة والتواصل والتسامح .. موضحا أركان السعادة وأهميتها ومكانتها ووسائل تحقيقها وأثرها في حياة الفرد والمجتمع.

وقال فضيلته إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والرضا بتقديره، والإخلاص له، وخشيته ومراقبته، من أهم مرتكزات السعادة، مبينا أن استشعار السكينة والطمأنينة، يتحقق باستقامة السلوك في الظاهر والباطن، واجتناب الفتن.

ودعا الدكتور عبد الله إلى الاستفادة من نفحات شهر رمضان المبارك الذي يربي في الصائمين الحلم والصبر وكل الصفات الحميدة فهو مدرسة الأخلاق والأمانة والتراحم والعفو والتسامح والصلة الإيجابية. جدير بالذكر أن المحاضرة تأتي ضمن البرنامج الرمضاني للعلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي تنظمه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.