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شرطة أبوظبي تعزز الوعي بالقيادة الآمنة على الطرق بالظفرة
شرطة أبوظبي تعزز الوعي بالقيادة الآمنة على الطرق بالظفرة
20 ابريل 2022 10:51

نفذت شرطة أبوظبي نقاط توعية مرورية ميدانية في محطات تزويد الوقود التابعة  لأدنوك للتوزيع  بالظفرة بالتعاون والمشاركة مع الهلال الأحمر الاماراتي فرع الظفرة . 

وأوضحت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أن التوعية اشتملت على توزيع بروشورات توعويه من أجل سلامة السائقين وحثهم على الالتزام بقواعد السير والمرور والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات الداخلية والخارجية وتوزيع وجبات افطار صائم على سائقي المركبات ضمن مبادرة الهلال الاحمر الاماراتي . 

ونفذ المبادرة فرع العلاقات العامة بإدارة مرور الظفرة فيما دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم  زيادة السرعات  للحاق بمواعيد الإفطار وأخذ قسط كاف من النوم قبل قيادة المركبات خلال شهر رمضان المبارك.

وحثت على ضرورة زيادة مسافة الأمان بين المركبات لتفادي حوادث الصدم بالمركبات الأمامية، وعدم التجاوز والانتقال من مسرب إلى آخر في حالة تشكل الضباب وعدم وضوح الرؤية تجنباً  لوقوع الحوادث المرورية.

وأشارت إلى أن التوعية ونشر التدابير الوقائية، تأتي ضمن جهود اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، وتنفذها مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، بما يعزز السلامة على الطرق.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطرق
الظفرة
شرطة أبوظبي
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