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حاكم رأس الخيمة يشيد بدور سفير رومانيا في تعزيز العلاقات بين البلدين
‎حاكم رأس الخيمة خلال استقبال سفير رومانيا (وام)
20 ابريل 2022 02:34

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، الدكتور أدريان ماتشيلارو سفير رومانيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على جهوده في تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات ورومانيا. 
من جانبه، أشاد الدكتور أدريان ماتشيلارو، بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين في شتى المجالات، معرباً عن شكره وتقديره لما لقيه من تعاون خلال فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

الإمارات
رأس الخيمة
رومانيا
سعود القاسمي
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