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الإمارات
القنصل المصري يشيد بالمبادرات الإنسانية للإمارات
أشرف الديب
20 ابريل 2022 02:33

دبي (وام) 

أشاد السفير أشرف الديب، قنصل عام جمهورية مصر العربية، في دبي والإمارات الشمالية، بالمبادرات الإنسانية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأهمها مبادرة المليار وجبة، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي تراعي الظروف الراهنة والوضع الإنساني والمعيشي في بعض مناطق دول العالم. ووصف قنصل عام جمهورية مصر العربية، العلاقات الإماراتية مع مصر بأنها علاقات تاريخية ومتميزة في كل المجالات، وتمثل نموذجاً مهماً في إطار المصالح المشتركة، والتوافق في الرؤى، وإدراك البلدين للمصير المشترك. 
ولفت القنصل المصري، إلى أن دولة الإمارات من الدول المُلهمة في مجالات التسامح والتعايش السلمي في ظل احتضانها كل الثقافات والجنسيات، مشيراً إلى أن هناك أوجه تشابه بين البلدين فيما يخص الاستعداد والاحتفاء بالشهر المبارك، وأبرز تلك العادات والتقاليد هي تزيين الأماكن العامة والبيوت والمساجد وفانوس رمضان، علاوة على مدفع رمضان وهو موجود في دولة الإمارات وأيضاً في مصر منذ قديم الزمن. وذكر القنصل المصري أن هناك الكثير من الأطعمة المصرية المنتشرة داخل الإمارات، وهو ما يسهل علينا الاستمتاع بالوجبات الرمضانية المصرية المميزة في إمارة دبي، وغيرها من الإمارات، وهنأ قيادة وشعب دولة الإمارات بشهر رمضان الكريم.

الإمارات
مصر
مبادرة المليار وجبة
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