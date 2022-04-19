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شرطة أبوظبي تطلق «نحتويهم لنحميهم»
شرطة أبوظبي تطلق «نحتويهم لنحميهم»
20 ابريل 2022 02:33

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شرطة أبوظبي حملة التوعية الأسرية المجتمعية والأمنية تحت شعار «نحتويهم لنحميهم»، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين الداعمين للأسر في مختلف المجالات.
وأوضح العقيد بهيان حمد العامري مدير إدارة رعاية الأحداث بالإنابة بقطاع أمن المجتمع، أن الحملة تهدف إلى الإسهام في تحقيق السعادة الأسرية من خلال التلاحم الأسري، وتطوير قدرات الأسرة في رعاية الأبناء واحتضانهم بالمحبة والرفق، وإيجاد بيئة صحية وآمنة لضمان استقرار وسعادة الأسرة.
وذكر أن برنامج الحملة يتضمن مجالس مجتمعية حضورية وافتراضية وملتقيات أسرية داخلية ورسائل تثقيفية وتوعوية، بمنصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي والشركاء ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.

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