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صقر غباش: الشيخ زايد نموذج ملهم للعطاء الإنساني
صقر غباش: الشيخ زايد نموذج ملهم للعطاء الإنساني
20 ابريل 2022 02:35

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان نموذجاً ملهماً للعطاء الإنساني والعمل الخيري وصون كرامة الإنسان على مستوى العالم لتجسد أياديه البيضاء في ربوع العالم قيم الإمارات الأصيلة والراسخة في نفوس شعب الاتحاد والتي تشكل مصدر إلهام متجدداً للإنسانية في العطاء والتضامن والخير ومد يد العون والمساعدة للشعوب والمجتمعات والمحتاجين.
وقال معاليه: «إن المجلس الوطني الاتحادي يستذكر في هذا اليوم مسيرة مؤسس الدولة وباني نهضتها الحافلة بالعطاء والإنجازات والمبادرات الإنسانية الاستثنائية المنتشرة في بقاع الأرض والجهود الوطنية الكبيرة لدولة الإمارات في إطلاق المبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية والإغاثية على مستوى العالم والتي تسهم بفاعلية في تعزيز الاستقرار والأمن وتجسد قيم ومبادئ السلام والتسامح والتعايش والتضامن الإنساني بين بني البشر وجميعها ركائز راسخة تأسست عليها دولة الإمارات وانطلقت منها في علاقتها مع دول العالم».
وأشار معاليه إلى أن المجلس إذ يستذكرُ، في هذه المناسبة، وبكل فخرٍ واعتزازٍ إرث الوالدِ المؤسسِ في بناءِ دولة الاتحاد، فإنه يستذكر، أيضاً، إرثَه الإنساني الذي امتد ليشمل مختلف دول العالم. 

صقر غباش
يوم زايد للعمل الإنساني
الإمارات
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