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النائب العام: زايد أيقونة إنسانية
النائب العام: زايد أيقونة إنسانية
20 ابريل 2022 02:34

أبوظبي (وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز الإرث الإنساني الخالد للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وأضاف، في تصريح له بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» أرسى قواعد وأسس العمل الإنساني والخيري، وامتدت عطاءاته لتشمل كافة شعوب العالم ليغدو رمزاً وأيقونة للعمل الإنساني على الصعيدين العربي والعالمي، بما قدمه من مبادرات إنسانية للبشرية جمعاء، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة ليغدو العمل الخيري والإنساني في الإمارات استراتيجية عمل وطنية تقوم على استدامة العمل الإنساني والعطاء، ولتظهر نتائج هذه المسيرة الحضارية بوضوح، من خلال إنجازات استثنائية رسخت من خلالها دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً على صعيد العمل الإنساني.

الإمارات
حمد سيف الشامسي
الشيخ زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
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