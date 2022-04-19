عبدالله بن طوق: الإرث الإنساني للشيخ زايد مصدر فخر

أبوظبي (وام)

قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «رحم الله زايد الإنسانية.. الذي ما تزال تؤكد الأحداث من حولنا كل يوم حكمته وثراء الموروث الأخلاقي والقيمي الذي تركه لأبناء هذا الوطن الغالي وللعالم أجمع.. وسيبقى الإرث الحضاري والإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، مصدر فخر واعتزاز وإلهام لدولة الإمارات وشعبها جيلاً وراء وجيل».

وأضاف معاليه: إنه منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والعمل الإنساني يُمثل نهجاً ثابتاً وجزءاً لا يتجزأ من ثقافة وفكر وسياسة الدولة، وهو النهج الذي سارت عليه قيادتنا الرشيدة، وتمت ترجمته عبر العديد من المبادرات والمساعدات الإنسانية والبرامج التنموية لمد يد العون للبلدان في كافة أنحاء العالم لمواجهة الأزمات وتحسين الظروف المعيشية ودعم مساعيها نحو التنمية، وهو ما جعل دولة الإمارات اليوم تقف في مقدمة الدول الداعمة لقضايا الشعوب الإنسانية والمساهمة في صناعة الأمل لكثير من الدول والمجتمعات حول العالم.