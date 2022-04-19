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الإمارات
سعيد بن طحنون: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها
سعيد بن طحنون: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها
20 ابريل 2022 02:35

العين (وام)

أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، أن يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، يمثل فرصة لاستحضار قيم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ومواقفه الخالدة التي شملت مختلف بقاع العالم، حيث تشهد البشرية بما رسخه القائد المؤسس من عطاء يهدف لترسيخ قيم العطاء الإنساني النبيل.
وقال معاليه: إن القيادة الرشيدة تواصل مسيرة الخير والعطاء لترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة مستدامة للعمل الإنساني، سيراً على نهج القائد المؤسس ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.  وقال معاليه: إن اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» اقترن دائماً بتقديم العون لكل محتاج في أي منطقة بالعالم، وأصبحت الإمارات في عهده من أهم الدول المساهمة في العمل الإنساني والإغاثي على مستوى العالم.
وأضاف معاليه: نتوجه في يوم زايد للعمل الإنساني بالتحية والتقدير لقادتنا الأوفياء الذين حملوا مبادئ زايد وقيمه والتزموا بالسير على نهجه، وتمثلوا رؤاه وأفكاره في جميع مواقفهم، داعين الله تعالى أن يمدهم بوافر الصحة والعافية للمضي قدماً بمسيرة وطنهم وشعبهم إلى أرفع مراتب العزة والتقدم لعمل الخير، وأن يحفظ بلادنا، وأن ينعم على شعبها والمقيمين على أرضها بنعمة الأمن والأمان والصحة والعافية.

الإمارات
سعيد بن طحنون
يوم زايد للعمل الإنساني
الشيخ زايد
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